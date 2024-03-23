Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Wakil Indonesia Targetkan Gelar Juara di BWF Swiss Open 2024! Saksikan Live di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |14:18 WIB
Wakil Indonesia Targetkan Gelar Juara di BWF Swiss Open 2024! Saksikan Live di Vision+
Saksikan semifinal Swiss Open 2024 hanya di Vision+ (Foto: Vision+)
JAKARTA - Tur Eropa BWF World Tour memasuki turnamen BWF Swiss Open 2024 sejak tanggal 19 Maret 2024 di St.Jakobshalle, Basel, Swiss. Pertandingan babak semifinals dan finals bisa disaksikan melalui live streaming Vision+.

BWF Swiss Open 2024 akan menyerahkan total hadiah 210 ribu dolar AS atau senilai Rp3,2 miliar kepada para pemenangnya. 6 wakil Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal untuk memperebutkan tempat ke babak akhir, satu tempat di final ganda putra dan ganda putri sudah diamankan.

Gregoria Mariska Tunjung

Berikut jadwal BWF Swiss Open 2024 yang tayang di Vision+:

Sabtu, 23 Maret 2024

SPORTSTARS 2 | 16.00 WIB | LIVE | Semifinals

SPOTV | 18.00 WIB | LIVE | Semifinals Part 1

SPOTV | 23.00 WIB | LIVE | Semifinals Part 2

Minggu, 24 Maret 2024

SPORTSTARS 2 | 16.00 WIB | LIVE | Finals

SPOTV | 17.00 WIB | LIVE | Finals

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

Halaman:
1 2
