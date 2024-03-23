Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bravo! All Indonesia Semifinal, Wakil Ganda Putra Putri Pastikan Satu Tiket Menuju Final Swiss Open 2024, Saksikan Aksinya Sore Ini, Live Eksklusif di iNews

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |09:56 WIB
Bravo! All Indonesia Semifinal, Wakil Ganda Putra Putri Pastikan Satu Tiket Menuju Final Swiss Open 2024, Saksikan Aksinya Sore Ini, Live Eksklusif di iNews
Saksikan perjuangan 6 wakil Indonesia di semifinal Swiss Open 2024 di iNews. (Foto: MNC Media)
A
A
A

BASEL - Babak perempatfinal BWF Super 300 Swiss Open 2024 berhasil mengantarkan enam wakil merah putih melaju babak semifinal yang akan berlanjut pada sore ini, Sabtu (23/3/2024) di ST. Jakobshalle, Basel, Swiss. Di antara keenam wakil Indonesia itu, ada Gregoria Mariska Tunjung yang bakal menghadapi wakil Jepang.

Kemenangan ini juga sekaligus memastikan masing-masing satu tiket dari ganda putra dan putri menuju babak final Swiss Open 2024. Sementara satu-satunya wakil tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung juga berpeluang lolos ke final.

Di babak semifinal BWF Super 300 Swiss Open 2024, ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri akan berhadapan dengan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Sementara Sabar Karyaman/Muhammad Reza akan melawan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy.

Di wakil ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia akan berhadapan dengan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. Dan wakil tunggal putri satu satunya, Gregoria Mariska Tanjung akan melawan wakil Jepang, Nozomi Okuhara. Akankah tim merah putih berpeluang untuk meraih gelar juara Swiss Open 2024?

Swiss Open 2024 saksikan di iNewsTV

Dukung terus perjuangan atlet atlet kebanggaan Indonesia dan jangan lewatkan Semi Final Swiss Open 2024, Sore ini Pukul 18.00 WIB, Live hanya di iNews, New Home of Badm

(Rivan Nasri Rachman)

