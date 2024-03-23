Jadwal Siaran Langsung Semifinal Swiss Open 2024: Ada 6 Wakil Indonesia, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung semifinal Swiss Open 2024 menarik untuk diketahui. Sebab laga semifinal yang disiarkan secara live di iNews pada Sabtu (23/3/2024) pukul 18.00 WIB itu terdapat enam wakil Indonesia, termasuk Gregoria Mariska Tunjung yang siap berjuang merebut tiket ke final.

Keenam wakil Indonesia yang akan beraksi di turnamen super 300 tersebut adalah Gregoria Mariska Tunjung, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Martin. Lalu ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto.

Hanya saja, dari enam wakil tersebut empat diantaranya saling bertarung. Tepatnya Apriyani/Siti akan bertarung dengan ganda putri Indonesia lainnya, yakni Lanny/Ribka.

Lalu hal yang sama juga terjadi di sektor ganda putra, di mana Bagas/Fikri akan menghadapi Leo/Daniel. Sangat disayangkan memang dua wakil Tanah Air saling bertarung, namun kabar baiknya adalah Indonesia setidaknya sudah pasti memiliki wakil di semifinal pada sektor ganda putri dan ganda putra.

Kemudian Indonesia masih memiliki satu wakil dari ganda putra, yaitu Sabar/Reza yang akan melawan duet dari Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Laga nanti akan menjadi pertemuan kedua pasangan, di mana pada pertemuan pertama, Lane/Vendy sukses mengalahkan Sabar/Reza.

Momen Sabar/Reza bertemu Lane/Vendy itu terjadi di Orleans Masters 2021. Kala itu saling bertemu di semifinal, Sabar/Reza takluk dengan skor 21-10, 16-21, dan 13-21.

Selain itu, ada juga Gregoria yang melawan tunggal putri asal Jepang, Nozomi Okuhara. Sebagai unggulan kedua di Swiss Open 2024, Gregoria memang dijagokan menang atas Okuhara.