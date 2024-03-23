Hasil Wakil Indonesia di Perempatfinal Swiss Open 2024: 6 Wakil ke Semifinal, Termasuk Gregoria Mariska!

HASIL wakil Indonesia di perempatfinal Swiss Open 2024 akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, ada enam wakil Indonesia yang mentas di perempatfinal Swiss Open 2024 pada Jumat, 22 Maret 2024.

Hebatnya, seluruh wakil Indonesia menyabet kemenangan, sehingga ada enam wakil Indonesia di babak semifinal Swiss Open 2024. Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, menjadi wakil terakhir yang menyegel tempat di 16 besar.

(Lanny Tria/Ribka Sugiarto lolos ke semifinal Swiss Open 2024. (Foto: Humas PP PBSI)

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto menang dua game langsung atas wakil Jepang, Rui Hirokami/Yuna Kato, dengan skor 21-18 dan 21-17. Selanjutnya, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berjumpa dengan duet andalan Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sehingga Indonesia sudah dipastikan memiliki satu wakil di finalsektor ganda putri.

Selain Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto dan Apriyani/Fadia, empat wakil Indonesia lainnya di semifinal Swiss Open 2024 adalah Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani dan Gregoria Mariska Tunjung.

Satu tempat final di sektor ganda putra pun sudah dipastikan menjadi milik Indonesia karena Bagas/Fikri dan Leo/Daniel saling berhadapan di semifinal.