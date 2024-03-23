Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Yamaha dan KTM Mulai Unjuk Gigi, Jorge Martin Prediksi MotoGP Portugal 2024 Bakal Sengit

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |12:35 WIB
Yamaha dan KTM Mulai Unjuk Gigi, Jorge Martin Prediksi MotoGP Portugal 2024 Bakal Sengit
Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin. (Foto: Reuters)
A
A
A

PORTIMAO – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin melihat ada peningkatan yang signifikan dari tim Yamaha dan KTM di sesi latihan bebas hari pertama MotoGP Portugal 2024, pada Jumat 22 Maret 2024 kemarin. Hal tersebut lantas membuat Martin percaya balapan seri kedua MotoGP 2024 nanti akan sangat sengit dan kompetitif.

Sebagai informasi, Martin hanya bisa menempati urutan keenam di sesi latihan bebas hari pertama di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Lalu di sesi latihan bebas kedua, Martin berhasil memperbaiki catatan waktunya dan finis di posisi empat.

Rider berjuluk Martinator itu kalah cepat dari Enea Bastianini (Ducati Lenovo) yang keluar sebagai tercepat, Jack Miller (Red Bull KTM) di posisi dua, dan Marc Marquez (Gresini Ducati) ketiga.

Usai sesi latihan bebas hari pertama MotoGP Portugal 2024 berakhir, pembalap asal Spanyol itu mengakui KTM cukup mengancam. Selain Miller sukses menjadi tercepat kedua, Brad Binder juga mampu finis di posisi lima. Selain itu, Martin juga mengakui peningkatan pada tim Yamaha kendati Fabio Quartararo dan Alex Rins hanya finis di posisi sembilan dan 10.

Jorge Martin

“Yamaha sangat kompetitif dan KTM juga tampil cukup baik, tapi dalam hal kecepatan saya belum melihatnya,” ujar Martin, dilansir dari Motosan, Sabtu (23/3/2024).

Walaupun begitu, Martin sadar bahwa semua rider adalah rivalnya. Oleh karena itu, dia akan fokus memberikan penampilan terbaiknya guna menjadi yang tercepat khususnya pada balapan utama MotoGP Portugal 2024.

Halaman:
1 2
