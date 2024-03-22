Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Enggan Tanggapi Rumor Gabung Tim Pabrikan Ducati

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |13:55 WIB
Marc Marquez Enggan Tanggapi Rumor Gabung Tim Pabrikan Ducati
Marc Marquez diyakini akan bergabung ke tim pabrikan Ducati musim depan (Foto: Ducati)
A
A
A

PORTIMAO - Marc Marquez tak ingin terlalu menanggapi rumornya bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Rider asal Spanyol itu mengaku ingin fokus mengembalikan kepercayaan dirinya bersama Gresini Racing.

Banyak pihak menyebut Marc Marquez bakal menjadi rekan setim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo. Bahkan, Direktur Olahraga Ducati Corse, Mauro Grassilli sempat mengatakan pihaknya bisa mempertimbangkan hal tersebut.

Terlebih, Marc Marquez mampu tampil apik di seri perdana MotoGP 2024. Sebab, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berhasil finis keempat di balapan utama dan kelima di sprint race yang berlangsung di Losail International Circuit.

Sementara Marc Marquez mengaku lebih fokus untuk bisa berkembang, karena akan membuatnya bisa mendapatkan hasil bagus. Pembalap asal Spanyol itu pun mengaku jika terus mendapatkan hasil bagus, maka bisa mencari opsi yang lebih bagus untuk karirnya kedepan.

"Saya lebih fokus dari sebelumnya untuk terus berkembang, untuk terus bersenang-senang, karena hal tersebut akan membawa saya pada hasil yang baik. Jika saya bisa mendapatkan hasil-hasil yang baik, maka lebih banyak pintu akan terbuka dan pada akhirnya Anda harus selalu mencari opsi terbaik," kata Marc Marquez dikutip dari Motosan, Jumat (22/3/2024).

Kendati demikian, Marc Marquez tidak ingin terburu-buru untuk memikirkan bisa bergabung dengan Ducati Lenovo. Sebab, ia mengaku ingin fokus untuk menyesuaikan gaya berkendaranya dengan Ducati Desmosedici dan mengembalikan kepercayaan dirinya diatas motor.

