Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 32 Besar Swiss Open 2024: Termasuk Gregoria Mariska Tunjung, 7 Wakil Tanah Air Lolos 16 Besar

BASEL – Sebanyak tujuh wakil Indonesia, termasuk Gregoria Mariska Tunjung, memastikan diri lolos ke babak 16 besar Swiss Open 2024. Sejatinya Indonesia memiliki 12 wakil di babak 32 besar, namun lima wakil terpaksa harus terhenti karena mengalami kekalahan.

Pertama mari bahas dari sektor tunggal putra Indonesia. Tim Merah Putih masih memiliki satu wakil di sektor tunggal putra, yakni Alwi Farhan yang sukses mengalahkan Kanta Tsuneyama (Jepang) dengan skor 21-14 dan 21-12.

Lalu di sektor tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung. Tunggal putri nomor satu Indonesia itu tepatnya menang atas Wen Chi Hsu (Taiwan) dengan skor 21-12, dan 21-15.

Kemudian di nomor ganda putra Indonesia masih memiliki dua wakil. Kedua pasangan itu adalah Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Sementara ganda putri juga masih ada, yang mana diwakili oleh Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi yang menang susah payah di babak 32 besar. Febriana/Amallia tepatnya menang atas pasangan gado-gado, Natasja Anthonisen/Alyssa Tirtosentono yang berasal dari Denmark dan Belanda.

Terakhir ganda campuran juga masih memiliki dua wakil. Kedua pasangan ganda campuran itu adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.