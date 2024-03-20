Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Swiss Open 2024: Menang Duel Sengit, Febriana/Amalia Tembus 16 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |18:55 WIB
Hasil Swiss Open 2024: Menang Duel Sengit, Febriana/Amalia Tembus 16 Besar
Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Swiss Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, sukses menembus babak 16 besar usai mengalahkan pasangan gado-gado Denmark-Belanda, Natasja P Anthonisen/Alyssa Tirtosentono, di babak 32 besar.

Duel itu digelar di St. Jakobshalle, Basel, Rabu (20/3/2024) sore WIB. Febriana/Amalia menang dengan skor 21-15, 20-22, dan 21-18 dalam waktu 1 jam 16 menit.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi

Jalannya Pertandingan

Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Pratiwi- memulai pertandingand engan sangat apik. Alhasil, mereka langsung unggul jauh 4-0.

Akan tetapi, selepas itu pasangan ranking 17 dunia tersebut kerepotan meladeni serangan lawan sehingga Anthonisen/Alyssa bisa menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Beruntung, mereka dengan cepat bisa menekan lagi dan menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-8.

Usai rehat, Ana/Tiwi tampil sangat lepas. Mereka mampu menyerang dengan sangat efektif sehingga bisa mendulang poin demi poin dengan mudah. Alhasil, mereka memperlebar jarak di angka 17-9.

Sayangnya, performa duet Pelatnas PBSI itu menurun memasuki momen-momen kritis sampai sang lawan bisa memangkas jarak menjadi 15-17. Untungnya, mereka bisa menemukan sentuhan terbaik mereka lagi selepas itu sehingga mampu mengunci kemenangan dengan skor 21-16 di gim pertama.

Pada gim kedua, Ana/Tiwi kembali start dengan apik untuk memimpin 3-1 dan 5-3. Akan tetapi, mereka lengah dan membuat Anthonisen/Tirtoseno menyamakan skor menjadi 5-5 dan bahkan berbalik unggul 6-5.

Aksi kejar mengejar angka dalam tempo yang cepat terjadi setelah itu. Kedua pasangan pun terlibat dalam reli-reli panjang. Hasilnya, skor imbang terus terjadi hingga mencapai angka 12-12.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement