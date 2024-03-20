Hasil Swiss Open 2024: Menang Duel Sengit, Febriana/Amalia Tembus 16 Besar

HASIL Swiss Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, sukses menembus babak 16 besar usai mengalahkan pasangan gado-gado Denmark-Belanda, Natasja P Anthonisen/Alyssa Tirtosentono, di babak 32 besar.

Duel itu digelar di St. Jakobshalle, Basel, Rabu (20/3/2024) sore WIB. Febriana/Amalia menang dengan skor 21-15, 20-22, dan 21-18 dalam waktu 1 jam 16 menit.

Jalannya Pertandingan

Ana/Tiwi -sapaan Febriana/Pratiwi- memulai pertandingand engan sangat apik. Alhasil, mereka langsung unggul jauh 4-0.

Akan tetapi, selepas itu pasangan ranking 17 dunia tersebut kerepotan meladeni serangan lawan sehingga Anthonisen/Alyssa bisa menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Beruntung, mereka dengan cepat bisa menekan lagi dan menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-8.

Usai rehat, Ana/Tiwi tampil sangat lepas. Mereka mampu menyerang dengan sangat efektif sehingga bisa mendulang poin demi poin dengan mudah. Alhasil, mereka memperlebar jarak di angka 17-9.

Sayangnya, performa duet Pelatnas PBSI itu menurun memasuki momen-momen kritis sampai sang lawan bisa memangkas jarak menjadi 15-17. Untungnya, mereka bisa menemukan sentuhan terbaik mereka lagi selepas itu sehingga mampu mengunci kemenangan dengan skor 21-16 di gim pertama.

Pada gim kedua, Ana/Tiwi kembali start dengan apik untuk memimpin 3-1 dan 5-3. Akan tetapi, mereka lengah dan membuat Anthonisen/Tirtoseno menyamakan skor menjadi 5-5 dan bahkan berbalik unggul 6-5.

Aksi kejar mengejar angka dalam tempo yang cepat terjadi setelah itu. Kedua pasangan pun terlibat dalam reli-reli panjang. Hasilnya, skor imbang terus terjadi hingga mencapai angka 12-12.