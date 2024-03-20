Miguel Oliveira Prediksi Marc Marquez Bakal Tunjukkan Kecepatan Sebenarnya di MotoGP Portugal 2024

PORTIMAO – Pembalap Trackhouse Racing MotoGP, Miguel Oliveira, berbicara soal tekad hingga performa Marc Marquez menjelang MotoGP Portugal 2024. Ia mengatakan siap memberikan yang terbaik pada balapan mendatang.

Oliveira mendapatkan hasil kurang bagus pada balapan pertama musim ini. Pembalap berpaspor Portugal tersebut harus puas finis di posisi ke-15 pada MotoGP Qatar 2024, Senin 11 Maret 2024 dini hari WIB.

Sekarang, Oliveira mempunyai kesempatan emas untuk memperbaiki kesalahannya setelah balapan pertama. Sebab, ia akan tampil di depan pendukungnya sendiri di MotoGP Portugal yang berlangsung pada Minggu 24 Maret 2024 malam WIB.

“Saya berharap untuk hasil yang lebih baik, tentunya. Karena saya harus memulihkan banyak posisi sekaligus merawat ban dan melakukan semua itu tidak mudah, saya juga melihat pada akhirnya banyak yang bermasalah dan melambat, namun saya tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan,” kata Oliveira, dikutip dari Motosan, Rabu (20/3/2024).

“Kemudian saya harus mengambil penalti ketika grup masih bersama dan saya kehilangan banyak waktu dan posisi. Tanpa hukuman yang saya jalani pada hari Minggu di Qatar, saya pikir hasilnya akan berbeda,” sambung pria asal Portugal itu.

Meski begitu, Oliveira mengatakan optimistis bisa memberikan yang terbaik ketika membalap di MotoGP Portugal 2024. Terlebih, pembalap berusia 29 tahun itu akan tampil di depan pendukungnya sendiri.