Eks Ducati Yakin Marc Marquez Bakal Jadi Monster di MotoGP Portugal 2024

EKS rider Ducati, Sylvain Guintoli, yakin Marc Marquez bakal menjadi monster buas di MotoGP Portugal 2024. Apalagi, The Baby Alien sebelumnya sudah melakukan tes tertutup di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao.

Debut Marquez bersama Gresini Racing cukup manis pada seri perdana MotoGP 2024. Ia berhasil finis di posisi empat pada balapan di Sirkuit Internasional Losail, Qatar, Senin 11 Maret 2024 dini hari WIB.

Ketika itu, Marquez menyebut belum 100% mampu mengeluarkan potensi motornya karena masih menyesuaikan diri. Hal itu kemudian dibaca oleh dua pengamat MotoGP, Neil Hodgson dan Guintoli, sebagai pertanda, sang pembalap bakal jadi monster di Portimao.

"Ya, dia sudah kembali! Qatar bukan trek yang disukainya. Buat saya, dia masih belum nyaman dan menekukan setelan yang disukai. Kita akan tahu setelah Portugal karena itu adalah pekan balapan biasa tanpa tes sebelumnya," papar Hodgson, mengutip dari Crash, Rabu (20/3/2024).

"Dia masih melakukan pendekatan di mana dia ingin memahami motor, gaya balap, dan keseimbangan terbaik. Dia sangat kuat di zona pengereman dan itu adalah sesuatu yang mereka tidak ingin kehilangan," timpal Guintoli.

"Dari apa yang dikatakan (setelah balapan), dia cukup bersantai dan tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi, di Portimao, dia akan menjadi monster," tukas pembalap yang pernah membesut Ducati pada 2008 itu.