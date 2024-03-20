Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Andrea Dovizioso Yakin Marc Marquez Bakal Bahaya jika Sukses Adaptasi dengan Motor Ducati

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |09:34 WIB
Andrea Dovizioso Yakin Marc Marquez Bakal Bahaya jika Sukses Adaptasi dengan Motor Ducati
Marc Marquez akan berbahaya jika bisa beradaptasi dengan motornya (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
A
A
A

MANTAN bintang MotoGP, Andrea Dovizioso, meyakini Marc Marquez akan sangat berbahaya jika berhasil beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP. Ia menuturkan, The Baby Alien sudah berada di tim yang tepat.

Marquez baru saja bergabung dengan Gresini Racing setelah 11 belas tahun bersama Repsol Honda. Enam kali juara dunia itu pun sudah melakoni debutnya bersama tim yang dikepalai Nadia Padovani tersebut pada MotoGP Qatar 2024, Senin 11 Maret 2024.

Marc Marquez tersenyum di garasi tim Gresini Racing pada MotoGP Qatar 2024 (Foto: MotoGP)

Pada debutnya, Marquez sukses mengakhiri balapan di posisi keempat. Ia tertinggal dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Brad Binder (Red Bull KTM), dan Jorge Martin (Pramac Ducati) secara berurutan.

Walau gagal podium, Marquez tetap dipuji setelah melakoni debutnya bersama Gresini. Dovizioso menyebut kesuksesan mantan rivalnya pada balapan pertamanya di Ducati harus diperhatikan sebagai ‘sinyal bahaya’. Terlebih, dia tidak banyak mengubah gaya balapnya.

“Marquez telah berdosa dengan karier yang panjang dengan konsekuensi yang terlalu lama, dan untuk itu alasan dia masih tetap mengemudi dengan cara yang sama,” kata Dovizioso, dilansir dari Motosan, Rabu (20/3/2024).

“Melihat dia mengemudi seperti ini dan berada jauh di depan seharusnya membuat para pesaingnya khawatir, karena jika dia bisa memodifikasinya (gaya membalap) sedikit saja akan sangat berbahaya bagi orang lain,” tambah pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement