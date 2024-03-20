Andrea Dovizioso Yakin Marc Marquez Bakal Bahaya jika Sukses Adaptasi dengan Motor Ducati

MANTAN bintang MotoGP, Andrea Dovizioso, meyakini Marc Marquez akan sangat berbahaya jika berhasil beradaptasi dengan motor Ducati Desmosedici GP. Ia menuturkan, The Baby Alien sudah berada di tim yang tepat.

Marquez baru saja bergabung dengan Gresini Racing setelah 11 belas tahun bersama Repsol Honda. Enam kali juara dunia itu pun sudah melakoni debutnya bersama tim yang dikepalai Nadia Padovani tersebut pada MotoGP Qatar 2024, Senin 11 Maret 2024.

Pada debutnya, Marquez sukses mengakhiri balapan di posisi keempat. Ia tertinggal dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Brad Binder (Red Bull KTM), dan Jorge Martin (Pramac Ducati) secara berurutan.

Walau gagal podium, Marquez tetap dipuji setelah melakoni debutnya bersama Gresini. Dovizioso menyebut kesuksesan mantan rivalnya pada balapan pertamanya di Ducati harus diperhatikan sebagai ‘sinyal bahaya’. Terlebih, dia tidak banyak mengubah gaya balapnya.

“Marquez telah berdosa dengan karier yang panjang dengan konsekuensi yang terlalu lama, dan untuk itu alasan dia masih tetap mengemudi dengan cara yang sama,” kata Dovizioso, dilansir dari Motosan, Rabu (20/3/2024).

“Melihat dia mengemudi seperti ini dan berada jauh di depan seharusnya membuat para pesaingnya khawatir, karena jika dia bisa memodifikasinya (gaya membalap) sedikit saja akan sangat berbahaya bagi orang lain,” tambah pria asal Italia itu.