HOME SPORTS MOTOGP

Eks Pembalap Ungkap Syarat Marc Marquez Direkrut Tim Pabrikan Ducati pada MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |06:14 WIB
Eks Pembalap Ungkap Syarat Marc Marquez Direkrut Tim Pabrikan Ducati pada MotoGP 2025
Marc Marquez berfoto bersama tim Gresini Racing (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

EKS pembalap Ducati, Jorge Lorenzo, mengungkap syarat Marc Marquez agar direkrut tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. The Baby Alien setidaknya butuh dua hal ini agar kariernya kembali cemerlang.

Marquez memutuskan hengkang dari Repsol Honda ke Gresini Racing pada MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu mengaku ingin menikmati lagi perasaan tampil kompetitif yang bisa diberikan oleh motor Ducati Desmosedici GP, kendati harus membela tim independen.

Marc Marquez tersenyum di garasi tim Gresini Racing pada MotoGP Qatar 2024 (Foto: MotoGP)

Hal itu sudah dibuktikan dengan finis keempat pada balapan MotoGP Qatar 2024, Senin 11 Maret dini hari WIB. Marquez tampil impresif di atas motor yang baru beberapa kali dikendarainya.

Sebagai pembalap dengan koleksi enam titel juara dunia, Marquez tentu ingin berada di tim pabrikan dengan motor terbaik. Kesempatan itu terbuka pada MotoGP 2025 karena kontrak Enea Bastianini akan habis pada akhir musim ini setelah Francesco Bagnaia diperpanjang hingga 2026.

Manajer Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, sempat membuka pintu bagi Marquez jika ingin bergabung pada musim depan. Ia mengaku sang pembalap masuk dalam radar bersama sejumlah kandidat lain.

Lorenzo yakin Marquez akan masuk kandidat jika bisa terus tampil seperti pada debutnya. Selain itu, ada hal penting lain yang mesti dilakukan, yakni menjaga hubungan baik dengan Manajer Umum Ducati Corse Gigi Dall'Igna.

