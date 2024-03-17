Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Panggil 14 Pemain untuk Hadapi Red Sparks, Timnas Voli Putri Indonesia Diperkuat Yolla Yuliana dan Wilda Siti Nurfadhilah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |19:57 WIB
Panggil 14 Pemain untuk Hadapi Red Sparks, Timnas Voli Putri Indonesia Diperkuat Yolla Yuliana dan Wilda Siti Nurfadhilah
Yolla Yuliana saat memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia (Foto:Instagram/PBVSI)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 14 pemain ditunjuk untuk memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia menghadapi tim asal Korea Selatan, Red Sparks. Dari nama-nama yang dibawa, Pengurus Pusat (PP) PBVSI menyertakan dua pemain kawakan yakni Yolla Yuliana dan Wilda Siti Nurfadhilah.

Adapun 14 pemain yang dipanggil itu berasal dari berbagai daerah di Tanah Air. Selain dua nama tadi, pemain-pemain yang dipanggil adalah Khalisa Azilia Rahma (Jawa Timur), Latifa Nisa Az-Zahra (DI Yogyakarta), Ratri Wulandari (Jawa Barat), Aulia Suci Nurfadila (Jawa Barat), Mediol Stiovanny Yoku (Jawa Timur), Ajeng Viona Adelea (Jawa Timur), Shella Bhernadeta Onnan (Jawa Barat), Agustin Wulandhari (Jawa Barat), Maradanti Namira T. (DI Yogyakarta), Hany Budiarti (DKI Jakarta), Dita Azizah (DKI Jakarta) dan Sania Clarissa Putri (Jawa Barat).

Pertandingan eksibisi yang diinisiasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI itu rencananya dijadwalkan berlangsung pada 20 April 2024 mendatang. Indonesia Arena menjadi venue yang akan menyambut tim yang diperkuat bintang voli Tanah Air, Megawati Hangestri itu.

Dari nama-nama yang dipanggil, tidak ada Megawati di dalam skuad Tim Merah-Putih. Dengan begitu, nampaknya dalam laga eksibisi nanti, pemain berusia 24 tahun itu bakal sepenuhnya bermain untuk Red Sparks.

Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PP. PBVSI, Loudry Maspaitella, yang juga menjadi manajer tim tersebut, mengatakan bahwa skuad melawan Red Sparks merupakan bayangan timnas putri ke depannya. Namun, tentunya akan ada tambal sulam yang dilakukan untuk menemukan ramuan tim terbaik.

“Nanti pasti akan ada tambal sulam dalam timnas itu. Ini masih merupakan tim bayangan," kata Loudry dikutip dari rilis PBVSI, Minggu (17/3/2024).

Halaman:
1 2
