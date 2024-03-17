Marc Marquez Debut Manis dengan Ducati di MotoGP Qatar, Bos Gresini Tebar Ancaman: Rival Kalian di Tiap Balapan!

BOS Gresini Ducati, Michele Masini, turut menyoroti debut Marc Marquez di timnya pada MotoGP Qatar 2024. Mendapati Marquez bisa tampil apik, dia langsung tebar ancaman.

Michele Masini meyakini bahwa Marquez akan jadi pesaing berat para pembalap di MotoGP 2024. Sebab, dia bisa tampil makin gacor setelah makin beradaptasi dengan motor Ducati.

Ya, Marquez jadi sorotan dalam penampilannya di seri perdana MotoGP 2024 yang digelar di Sirkuit Lusail, Qatar, 11 Maret 2024 dini hari WIB. Dalam balapan itu, Marquez nyaris naik podium.

Sayangnya, Marquez akhirnya hanya finis di urutan keempat. Tetapi, hasil ini sangat baik untuk pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Michele Masini sendiri menilai ada banyak hal positif yang didapat dari penampilan Marquez.

"Dari sudut pandang umum, keseimbangannya positif. Ini merupakan akhir pekan yang solid bagi tim kami, di trek yang tidak mudah bagi kami,” ujar Michele Masini, dikutip dari Crash, Minggu (17/3/2024).

“(Marc) tidak jauh. Itu berarti dia sudah berada di level yang bagus. Jelas dia masih perlu mengetahui gaya berkendara yang benar untuk Ducati ini. Itulah yang penting di sini dan itu akan membuatnya mengambil langkah menuju akhir balapan,” lanjutnya.

“Marc, memiliki potensi. Dia pasti akan menjadi rival di semua balapan, dia akan bertarung memperebutkan posisi yang penting. Setelah setiap sesi latihan kami bertukar pendapat. Tim dapat mengambil lompatan besar dalam kualitas dengan berbagi segalanya,” jelas Michele Masini.