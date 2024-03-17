Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dukung Jorge Martin ke Tim Pabrikan pada MotoGP 2025, Bos Pramac Ducati: Perjalanannya di Tim Ini Sudah Berakhir!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |16:07 WIB
Dukung Jorge Martin ke Tim Pabrikan pada MotoGP 2025, Bos Pramac Ducati: Perjalanannya di Tim Ini Sudah Berakhir!
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

BOLOGNA – Kepala Tim Prima Pramac Racing, Gino Borsoi, dukung Jorge Martin segera promosi ke tim pabrikan pada MotoGP 2025. Dia menyatakan perjalanan Jorge Martin dengan Pramac Ducati sudah berakhir karena sang pembalap sudah seharusnya membela tim pabrikan.

Hal ini disampaikan usai Jorge Martin kembali berhasil menunjukkan performa apiknya. Kali ini, dia tampil moncer di seri perdana MotoGP 2024 yang berlangsung di Losail International Circuit dengan meraih pole position.

Jorge Martin

Kemudian, pembalap asal Spanyol itu sukses menjadi yang tercepat di sesi sprint race. Namun, Jorge Martin gagal mendapat kemenangan di MotoGP Qatar 2024 dan harus puas meraih podium ketiga.

Jorge Martin pun menempati posisi ketiga di klasemen sementara dengan 31 poin. Dia tertinggal tiga angka dari pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia di tempat pertama.

Gino Borsoi memastikan masa depan Jorge Martin bersama Prima Pramac Racing telah berakhir. Menurutnya, Jorge Martin layak berada di tim pabrikan bersama Ducati atau lainnya.

"Perjalanan Martin di Pramac telah berakhir. Langkah selanjutnya harus dilakukan dengan motor resmi, baik itu Ducati atau lainnya," kata Gino Borsoi, dikutip dari Motosan, Minggu (17/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement