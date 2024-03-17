Dukung Jorge Martin ke Tim Pabrikan pada MotoGP 2025, Bos Pramac Ducati: Perjalanannya di Tim Ini Sudah Berakhir!

BOLOGNA – Kepala Tim Prima Pramac Racing, Gino Borsoi, dukung Jorge Martin segera promosi ke tim pabrikan pada MotoGP 2025. Dia menyatakan perjalanan Jorge Martin dengan Pramac Ducati sudah berakhir karena sang pembalap sudah seharusnya membela tim pabrikan.

Hal ini disampaikan usai Jorge Martin kembali berhasil menunjukkan performa apiknya. Kali ini, dia tampil moncer di seri perdana MotoGP 2024 yang berlangsung di Losail International Circuit dengan meraih pole position.

Kemudian, pembalap asal Spanyol itu sukses menjadi yang tercepat di sesi sprint race. Namun, Jorge Martin gagal mendapat kemenangan di MotoGP Qatar 2024 dan harus puas meraih podium ketiga.

Jorge Martin pun menempati posisi ketiga di klasemen sementara dengan 31 poin. Dia tertinggal tiga angka dari pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia di tempat pertama.

Gino Borsoi memastikan masa depan Jorge Martin bersama Prima Pramac Racing telah berakhir. Menurutnya, Jorge Martin layak berada di tim pabrikan bersama Ducati atau lainnya.

"Perjalanan Martin di Pramac telah berakhir. Langkah selanjutnya harus dilakukan dengan motor resmi, baik itu Ducati atau lainnya," kata Gino Borsoi, dikutip dari Motosan, Minggu (17/3/2024).