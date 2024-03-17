Fabio Quartararo Emosi dengan Motor Yamaha, Massimo Meregalli: Sabar, Kami Bukan Pesulap

LISMO – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, kecewa berat dengan YZR-M1 kala mentas di MotoGP Qatar 2024 dan meminta timnya untuk segera memperbaiki motornya tersebut. Menanggapi hal tersebut, Manager Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli pun meminta Quartararo untuk bersabar karena membutuhkan waktu untuk meningkatkan performa motor YZR-M1.

Yamaha memasuki MotoGP 2024 dengan suasana optimis setelah mendatangkan engineer Ducati, Massimo Bartolini dan Marco Nicotra. Selain itu, mereka juga memiliki waktu pengujian pramusim tambahan sebagai bagian dari aturan konsesi yang baru yang tentunya bakal membantu proyek pengembangan mereka sepanjang tahun ini.

Akan tetapi, dalam seri pembuka MotoGP Qatar 2024, tim pabrikan Yamaha tak mampu berbicara banyak. Quartararo hanya bisa finis di urutan 11, sementara rekan setimnya, Alex Rins, yang baru pindah dari LCR Honda, mengakhiri balapan utama di posisi 16.

Karena itu, El Diablo -julukan Quartararo- sangat kecewa dengan performa motornya di Qatar. Dia menuntut timnya untuk bisa bangkit sesegera mungkin agar mampu tampil kompetitif lagi.

Akan tetapi, Meregalli kini meminta bintang asal Prancis itu untuk bersabar. Dia menegaskan bahwa Yamaha sudah tahu harus melakukan apa untuk melakukan peningkatan performa tetapi butuh waktu untuk melakukannya.

“Kami telah mengubah banyak hal, sekarang kami benar-benar tahu apa yang ingin kami lakukan, ke mana kami ingin pergi, tapi itu butuh waktu. Kami bukan penyihir,” kata Meregalli dilansir dari Crash, Minggu (17/3/2024).

“Kami tahu apa yang perlu dilakukan, dan butuh waktu untuk mencapainya,” tambahnya.