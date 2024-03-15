Reaksi Jorge Martin Usai Cuma Pimpin Klasemen MotoGP 2024 dalam Waktu Singkat

REAKSI Jorge Martin usai cuma pimpin klasemen MotoGP 2024 dalam waktu singkat menarik diulas. Dia memastikan tak terlalu memikirkan hal tersebut karena kejuaraan sendiri masih berjalan panjang.

Ya, Jorge Martin sempat memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 di awal musim. Hal itu terjadi usai dirinya sukses memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2024 pada Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB.

Tetapi, posisi Jorge Martin langsung lengser sehari kemudian. Sebab, dia gagal bersinar dalam sesi balapan utama yang digelar pada Senin 11 Maret dini hari WIB.

Dalam balapan utama, Jorge Martin yang memulai balapan dari pole position, harus puas hanya finis di urutan ketigas. Dia disalip oleh Francesco Bagnaia dan juga Brad Binder.

Kini, posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2024 sendiri diisi oleh Bagnaia. Dia total sudah meraih 31 poin. Martin sendiri kini menempati posisi ketiga dengan 28 poin.

Mendapati hal ini, Martin ogah ambil pusing. Dia malah mengeluarkan reaksi lucu bahwa dirinya tak memimpin klasemen hanya dalam waktu 24 jam saja. Karena pada dasarnya, balapan utama digelar lebih malam daripada sprint race.