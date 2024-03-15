Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Jorge Martin Usai Cuma Pimpin Klasemen MotoGP 2024 dalam Waktu Singkat

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |03:19 WIB
Reaksi Jorge Martin Usai Cuma Pimpin Klasemen MotoGP 2024 dalam Waktu Singkat
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

REAKSI Jorge Martin usai cuma pimpin klasemen MotoGP 2024 dalam waktu singkat menarik diulas. Dia memastikan tak terlalu memikirkan hal tersebut karena kejuaraan sendiri masih berjalan panjang.

Ya, Jorge Martin sempat memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 di awal musim. Hal itu terjadi usai dirinya sukses memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2024 pada Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB.

Jorge Martin

Tetapi, posisi Jorge Martin langsung lengser sehari kemudian. Sebab, dia gagal bersinar dalam sesi balapan utama yang digelar pada Senin 11 Maret dini hari WIB.

Dalam balapan utama, Jorge Martin yang memulai balapan dari pole position, harus puas hanya finis di urutan ketigas. Dia disalip oleh Francesco Bagnaia dan juga Brad Binder.

Kini, posisi puncak klasemen sementara MotoGP 2024 sendiri diisi oleh Bagnaia. Dia total sudah meraih 31 poin. Martin sendiri kini menempati posisi ketiga dengan 28 poin.

Mendapati hal ini, Martin ogah ambil pusing. Dia malah mengeluarkan reaksi lucu bahwa dirinya tak memimpin klasemen hanya dalam waktu 24 jam saja. Karena pada dasarnya, balapan utama digelar lebih malam daripada sprint race.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement