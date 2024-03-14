Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Menohok Francesco Bagnaia Lihat Marc Marquez Finis Posisi 4 di MotoGP Qatar 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 14 Maret 2024 |17:15 WIB
Reaksi Menohok Francesco Bagnaia Lihat Marc Marquez Finis Posisi 4 di MotoGP Qatar 2024
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

REAKSI menohok Francesco Bagnaia lihat Marc Marquez finis posisi 4 di MotoGP Qatar 2024 akan diulas dalam artikel ini. Bak tak kaget dengan kondisi Marc Marquez yang bisa langsung kompetitif, Francesco Bagnaia menyebut hal itu sangat wajar dilakukan oleh seorang Marquez.

Ya, Marc Marquez sukses mencuri perhatian kala mentas di MotoGP Qatar 2024 pada akhir pekan lalu. Memulai balapan dari posisi keenam, dia bisa finis di urutan keempat.

Marc Marquez

Marquez bahkan nyaris saja naik podium. Pasalnya, dia sempat memberi persaingan sengit kepada Jorge Martin (Pramac Ducati) yang menempati posisi ketiga.

Mendapati hal ini, Bagnaia pun bereaksi. Dia menyebut hal yang dilakukan Marquez sangat wajar terjadi karena dia merupakan seorang juara dunia MotoGP 6 kali.

Marquez juga diyakini Bagnaia telah melakukan pekerjaan dengan baik sebelum MotoGP 2024 resmi digelar.

Halaman:
1 2
