HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Menang Sprint Race MotoGP Qatar 2024, Calon Kuat Juara MotoGP 2024?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |06:55 WIB
Jorge Martin Menang Sprint Race MotoGP Qatar 2024, Calon Kuat Juara MotoGP 2024?
Jorge Martin menang sprint race MotoGP Qatar 2024. (Foto: Pramac Ducati)
A
A
A

JORGE Martin menang sprint race MotoGP Qatar 2024, jadi calon kuat juara MotoGP 2024? Tentunya, Marc Marquez cs perlu lebih mewaspadai pembalap Pramac Ducati itu.

Ya, ajang MotoGP musim ini sudah dimulai. Rangkaian seri pertama yang bertajuk MotoGP Qatar 2024 sudah berlangsung sejak Jumat 8 Maret 2024.

Jorge Martin

Semalam, rangkaian MotoGP Qatar 2024 pun berlanjut dengan menyuguhkan sesi kualifikasi hingga sprint race. Di sprint race yang berlangsung di Sirkuit Lusail, Qatar, pada Sabtu 9 Maret 2024 pukul 23.00 WIB ini, Jorge Martin sukses meraih kemenangan.

Dalam balapan 11 lap itu, Martin tak tertandingi. Memulai balapan dari pole position, Martin melesat kencang dan bisa mempertahankan posisinya hingga garis finis.

Martin menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 20 menit 41,287 detik. Runner-up MotoGP 2023 itu naik podium ditemani oleh Brad Binder (KTM Red Bull) dan juga Aleix Espargaro (Aprilia Racing).

Kemenangan ini membawa Martin langsung bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Dia total sudah mengemas 12 poin sejauh ini.

Melihat ketangguhan Jorge Martin saat ini, tentunya namanya akan langsung difavoritkan menjadi juara. Apalagi, dia sudah punya pengalaman bersaing memperebutkan gelar juara pada musim lalu.

Sayangnya, di MotoGP 2023, Martin masih kalah saing dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo). Alhasil, Bagnaia sukses mempertahankan gelar juaranya pada musim lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
