HOME SPORTS MOTOGP

Bersinar di Sprint Race, Marc Marquez Justru Tak Yakin Bisa Finis Podium di MotoGP Qatar 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |06:32 WIB
Bersinar di Sprint Race, Marc Marquez Justru Tak Yakin Bisa Finis Podium di MotoGP Qatar 2024
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

DOHA – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez, bersinar di sprint race MotoGP Qatar 2024 lantaran mampu finis di peringkat kelima. Menariknya, penampilan apik Marquez itu tak cukup untuk membuatnya optimis dapat menyelesaikan balapan utama di posisi podium.

Seperti yang diketahui, Marquez dan pembalap lainnya baru saja menyelesaikan sprint race MotoGP Qatar 2024 di Sirkuit Lusail, Doha, pada Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB. Hasilnya Marquez sempat bersaing demi meraih tiga besar, namun ia harus puas finis di posisi kelima.

Finis di posisi kelima tetap menjadi hasil yang mengagumkan untuk saudara kandung Alex Marquez tersebut. Pasalnya untuk pertama kalinya sejak 2019, Marquez mampu mencatatkan start terbaiknya di MotoGP dengan finis kelima di sprint race MotoGP Qatar 2024.

Hanya saja, Marquez justru tak sepakat Marc Marquezjika dirinya mampu bersaing memperebutkan podium pada balapan yang digelar Senin 11 Maret 2024 pukul 00.00 WIB nanti. Sebab ia merasa masih ada empat sampai lima pembalap yang lebih cepat dari dirinya.

“Tidak, tidak, tidak. Kami belum siap untuk berjuang mengincar podium. Masih ada empat atau lima pembalap yang lebih cepat dari kami,” ungkap Marquez, melansir dari Crash, Minggu (10/3/2024).

Untuk balapan MotoGP Qatar 2024 nanti, Marquez pun hanya akan mencoba mengincar enam besar. Ia percaya masih butuh waktu untuk dirinya untuk bisa benar-benar memaksimalkan kemampuannya di atas motor Ducati.

