HOME SPORTS MOTOGP

Tak Terbebani Podium Juara, Marc Marquez Santai Hadapi MotoGP Qatar 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |21:04 WIB
Tak Terbebani Podium Juara, Marc Marquez Santai Hadapi MotoGP Qatar 2024
Marc Marquez tak terbebani podium juara di MotoGP Qatar 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez mengaku santai menghadapi balapan perdana MotoGP 2024. Rider anyar Gresini Racing itu mengatakan dirinya sama sekali tak terbebani dengan podium pada balapan nanti.

The Baby Alien saat ini masih fokus dalam adaptasinya dengan motor Ducati. Meski sudah menunjukkan hal positif, Marc Marquez merasa masih butuh waktu untuk bisa maksimal di atas tunggangan barunya.

"Hari ini saya bertanya pada diri sendiri, di manakah saya berakhir? Saya tidak bisa mendapatkan ritme. Hanya satu jam terakhir di sore hari yang baik-baik saja," ujar Marc Marquez dilansir dari laman Speedweek, Sabtu (9/3/2024).

"Anda juga harus bersabar dan santai. Anda juga tidak harus menjadi yang tercepat di sini. Saya masih perlu waktu untuk memahami motornya," lanjut Marc Marquez.

Marquez juga mengakui Ducati punya kelebihan dibanging tim lain dalam hal pengembangan motor. Menurutnya, pabrikan asal Italia itu selalu bergerak cepat untuk menemukan kelemahan motor mereka.

Telusuri berita Sport lainnya
