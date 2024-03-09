MotoGP Qatar 2024 Hari Kedua Alami Perubahan Jadwal, Marc Marquez: Ini Sangat Menegangkan

LUSAIL - Marc Marquez (Gresini Racing) mengomentari perubahan jadwal yang terjadi di MotoGP Qatar 2024. The Baby Alien memprediksi perubahan jadwal membuat hari kedua MotoGP Qatar 2024 akan sangat menegangkan.

Hari ini (9/3/2024) akan menjadi hari yang sibuk bagi para pembalap MotoGP. Sebab, perubahan jadwal memaksa mereka menjalani practice dan kualifikasi secara berturut-turut hanya dalam kurang dari satu jam.

Menanggapi perubahan tersebut, Marquez menyebut hari kedua MotoGP Qatar 2024 akan sangat menegangkan. Apalagi momen ini akan sangat menentukan di sesi kualifikasi dan nantinya posisi mereka saat start balapan.

"Ini akan menjadi hari yang sangat menegangkan," kata Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (9/3/2024).

"Target pertama adalah mencoba untuk berada di Kualifikasi 2, tetapi waktunya sangat ketat dan segalanya bisa terjadi, tetapi perasaan dalam kondisi kering dan basah bagus," lanjutnya.

"Di trek kering ada 3 hingga 4 pembalap yang lebih cepat dari kami, tapi kami harus terus bekerja dan terus menemukan motornya sedikit demi sedikit," imbuhnya.