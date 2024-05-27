Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Start ke-14, Marc Marquez Tak Sangka Bisa Podium di MotoGP Catalunya 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |11:35 WIB
Start ke-14, Marc Marquez Tak Sangka Bisa Podium di MotoGP Catalunya 2024
Marc Marquez sabet podium ketiga di MotoGP Catalunya 2024 (Foto: Reuters)
BARCELONA – Pembalap Gresini Ducati, Marc Marquez tidak menyangka bisa mendapatkan podium ketiga di MotoGP Catalunya 2024. Marquez mengaku deg-degan ketika harus mencari tahu posisinya pada akhir balapan.

“Adrenalin murni. Saya melewati garis finis, saya melihat ke arah menara yang khas, untuk melihat siapa yang menang. Dan saya melihat 1, 89, 93. Saya tidak tahu saya berada di urutan ketiga. Itu adalah suntikan adrenalin ganda,” ujar Marquez dilansir dari Motosan, Senin (27/5/2024).

Diketahui, Marc Marquez memulai balapan dari posisi ke-14 setelah tampil kurang baik pada sesi Kualifikasi MotoGP Catalunya 2024. Namun, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mampu mendapatkan podium ketiga di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol pada Minggu (26/5/2024) kemarin.

Marquez mengakui tidak mempunyai banyak pengalaman manis di Sirkuit Catalunya. Oleh sebab itu, pembalap berusia 31 tahun tersebut harus berjuang keras ketika mengetahui start dari grid ke-14.

“Ini adalah sirkuit yang melekat pada saya sejak tahun 2013. Ya, saya telah mencapai hasil yang baik, tetapi itu sulit bagi saya. Dan kami berdua memulai posisi ke-14,” kata Marquez.

“Saya tidak melakukan start dengan baik dan saya harus menyalip serta memercayai potensi saya sepanjang balapan. Dan saya pikir ini telah membuat perbedaan pada akhirnya,” paparnya.

Halaman:
1 2
