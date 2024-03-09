Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Qatar 2024 Hari Ini: Marc Marquez Menang Perdana di Sprint Race?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |07:35 WIB
Jadwal MotoGP Qatar 2024 Hari Ini: Marc Marquez Menang Perdana di Sprint Race?
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

JADWAL MotoGP Qatar 2024 hari ini, Sabtu (9/3/2024), akan diulas dalam artikel ini. Ada sesi kualifikasi hingga sprint race yang akan tersaji. Akankah Marc Marquez tampil menggila hingga merebut kemenangan di sprint race?

Ya, rangkaian MotoGP Qatar 2024 berlanjut hari ini. Kemarin, ada sesi latihan bebas 1 dan 2 yang telah digelar di Sirkuit Lusail, Qatar.

Marc Marquez

Dalam sesi tersebut, pembalap anyar Gresini Ducati, Marc Marquez, pun sukses unjuk gigi. Dia keluar sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas 2 usai mencatatkan waktu terbaik dengan 2 menit 6,544 detik.

Sesi latihan bebas 2 sendiri diketahui berjalan di trek yang basah. Sebab, hujan mengguyur Sirkuit Lusail sebelumnya.

Akibat hujan ini juga, perubahan jadwal terjadi dalam gelaran MotoGP 2024. MotoGP resmi mengumumkan perubahan jadwal untuk GP Qatar menyusul turun hujan yang melanda Sirkuit Lusail pada Jumat 8 Maret 2024 malam WIB.

Perubahan terjadi dengan menggeser sesi practice (P) yang akan dilangsungkan pada Sabtu (9/3/2024) malam WIB. Sesi practice yang bertujuan untuk menentukan sesi kualifikasi MotoGP seharusnya berlangsung Sabtu dini hari WIB atau Jumat malam waktu setempat.

Namun akibat turun hujan, ada perubahan hujan. MotoGP akhirnya mengubah jadwal dengan mengganti sesi practice sebagai latihan bebas 2 (FP2). Sementara sesi practice, ini akan dilangsungkan pada Sabtu (9/3/2024) pukul 17.40-18.25 WIB.

