HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Valentino Rossi yang Pernah Ngambek dan Puasa Senyum Selama Empat Hari karena Skandal Ini

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |16:05 WIB
Skandal pajak ternyata sempat membuat Valentino Rossi kehilangan semangat dalam persaingan gelar juara di MotoGP 2007 (Foto: MotoGP)
KISAH Valentino Rossi yang pernah ngambek dan puasa senyum selama empat hari menarik untuk di bahas. Rider legendaris MotoGP asal Italia itu pernah mengalami hal tersebut pada 2007 lalu karena kasus pajak.

Kasus itu cukup membuat mental balapan Valentino Rossi terganggu. Sebab, pada saat yang bersamaan dirinya tengah bersaing dengan Casey Stoner dan Dani Pedrosa memperebutkan gelar juara dunia.

Terbukti, pada seri balapan berikutnya Valentino Rossi tercatat hanya bisa dua kali naik podium dari enam balapan tersisa. Valentino Rossi juga membukukan hasil gagal finis pada dua seri balap.

Ya, sebuah skandal pajak sempat membuat Valentino Rossi kehilangan semangat membalap. Rossi mendengar satu berita mengejutkan karena dirinya diserang dengan kabar skandal pajak jelang tampil di MotoGP Republik Ceko 2007.

Ketika itu, pihak otoritas pajak mengetahui Valentino Rossi memindahkan kediamannya ke Myfair, London, Inggris. Hal itu dilakukan The Doctor karena memang dirinya kerap terbang beberapa kali dalam setahun ke London.

