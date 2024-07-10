5 Pembalap yang Pernah Ribut dengan Valentino Rossi, Nomor 1 Sampai Adu Jotos

LIMA pembalap yang pernah ribut dengan Valentino Rossi akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya bahkan sempat beradu pukul dengan The Doctor.

Valentino Rossi adalah salah satu legenda besar di kelas utama MotoGP. Namun, persaingan di lintasan terkadang kerap membuatnya tersulut emosi dengan pembalap lain. Berikut lima pembalap yang pernah ribut dengan Valentino Rossi

5. Sete Gibernau





Pertama ada nama Sete Gibernau. Dia adalah saingan berat Valentino Rossi dalam perebutan gelar juara MotoGP tepatnya pada musim 2003 dan 2004.

Akan tetapi, momen yang paling diingat adalah saat keduanya terlibat insiden di MotoGP Jerez 2005. Saat itu di tikungan lap terakhir Valentino Rossi dan Sete Gibernau terlibat insiden hingga membyat Gibernau terpental ke gravel dan Valentino Rossi keluar sebagai pemenang.

4. Casey Stoner





Mantan pembalap Ducati, Casey Stoner juga menjadi salah satu pembalap yang pernah bersitegang dengan The Doctor. Casey Stoner muncul sebagai pesaing Valentino Rossi dalam perebutan gelar juara MotoGP 2007-2010.

Valentino Rossi dan Casey Stoner kerap terlibat insiden di lintasan. Salah satunya terjadi di MotoGP Amerika Serikat 2008 yang berlangsung di Laguna Secca. Kala itu, Valentino Rossi melewati Casey Stoner secara kasar di tikungan Corkscrew sekaligus melewati area gravel (sebaran pasir di pinggir sirkuit).