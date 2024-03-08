Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Persiapan Baik, Francesco Bagnaia Siap Pertahankan Gelar Juara di MotoGP 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |15:55 WIB
Persiapan Baik, Francesco Bagnaia Siap Pertahankan Gelar Juara di MotoGP 2024
Francesco Bagnaia yakin bisa mempertahankan gelar juara di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
PERSIAPAN Ducati terbilang cukup baik jelang menghadapi balapan perdana musim ini. Hal ini membuat pembalap andalan mereka, Francesco Bagnaia, cukup percaya diri untuk mempertahankan gelar juara dunia di MotoGP 2024.

Para pembalap akan melakoni balapan utama di Sirkuit Losail, Qatar, Senin (11/3/2024) dini hari WIB. Melihat hasil tes pramusim, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- jadi salah satu pembalap yang difavoritkan menang pada balapan seri perdana nanti.

“Kami (Ducati) tiba di sini dalam kondisi yang sangat baik. Semuanya berjalan lancar dalam persiapan dan sepertinya mesin baru ini sangat kompetitif," ujar Bagnaia dilansir dari laman Speedweek, Jumat (8/3/2024).

Namun di sisi lain, Bagnaia menilai motor baru Ducati masih belum maksimal. Tapi, rider asal Italia itu merasa progres Desmosedici GP24 terus menunjukkan hal positif.

"Kami masih memiliki wkatu, namun situasi dengan motor sangat bagus. Fakta bahwa kami telah memperpanjang kontrak sangat penting bagi saya dan juga bagi Ducati. Ini menjernihkan pikiran saya untuk musim ini," ujar Bagnaia lagi.

1 2
