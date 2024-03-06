Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ini Respons Brilian Anthony Joshua soal Perkataan Francis Ngannou yang Pede Bakal Menang KO

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |02:09 WIB
Ini Respons Brilian Anthony Joshua soal Perkataan Francis Ngannou yang <i>Pede</i> Bakal Menang KO
Petinju asal Inggris, Anthony Joshua. (Foto: Instagram/anthonyjoshua)
A
A
A

RIYADH – Petinju asal Inggris, Anthony Joshua memiliki jawaban brilian atas pernyataan lawannya, Francis Ngannou yang sesumbar bakal menang KO saat keduanya beradu tinju di atas ring. Menanggapi perkatan Ngannou, Joshua justru makin antusias karena senang melawan musuh yang terlalu percaya diri bisa mengalahkannya dengan mudah.

Joshua akan berhadapan dengan Ngannou dalam pertandingan eksibisi tinju kelas berat. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 Maret 2024 mendatang di Riyadh, Arab Saudi.

Ini akan menjadi kali kedua Ngannou melakoni laga tinju profesional setelah pensiun dari UFC tahun lalu. Laga debutnya pada Oktober 2023 lalu berakhir dengan kekalahan poin dari Tyson Fury meski dia sempat memukul jatuh lawannya itu di ronde ketiga.

Berkaca dari performanya melawan Fury, The Predator -julukan Ngannou- pun sesumbar bisa memukul KO Joshua. Dia tak gentar meski pengalaman tinjunya masih minim karena dia yakin dia dilahirkan sebagai seorang petarung.

Francis Ngannou vs Tyson Fury

Kini, AJ -julukan Joshua- memberikan respon atas pernyataan lawannya itu. Dia menegaskan bahwa ucapan Ngannou justru memang dibutuhkannya untuk membakar semangatnya sehingga dia semakin percaya diri untuk membuktikan siapa yang lebih baik di antara mereka berdua.

“Saya optimis dan berpikir, 'brilian, saya menginginkan itu'. Saya ingin seseorang di depan saya yang berpikir mereka bisa menjatuhkan saya,” kata Joshua dilansir dari Express, Rabu (6/3/2024).

Halaman:
1 2
