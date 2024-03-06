Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2024: Beda Nasib, Fajar Alfian/Rian Ardianto Melesat ke 16 Besar, Leo Rolly/Daniel Marthin Tersingkir

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |23:48 WIB
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL French Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Nasib berbeda harus dialami dua ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dengan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Fajar/Rian sukses melaju ke babak 16 besar French Open 2024. Tetapi, langkah Leo/Daniel malah harus terhenti di babak 32 besar.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Fajar/Rian sendiri memastikan diri lolos ke 16 besar usai membungkam duet Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Bermain di Adidas Arena, Paris, Prancis, Rabu (6/3/2024) malam WIB, Fajar/Rian menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam waktu 42 menit.

Fajri -sebutan Fajar/Rian- cukup kesulitan melawan serangan-serangan yang diberikan oleh Lane/Vendy di awal pertandingan. Alhasil, mereka tertinggal lebih dulu di angka 1-4 dan kemudian 5-7.

Namun, pelan tapi pasti pasangan ranking tujuh dunia itu bisa mengembangkan permainan dan berbalik unggul 11-8 di interval gim pertama. Akan tetapi, sang lawan menunjukkan perlawanan yang luar biasa hingga mampu menyamakan kedudukan di angka 12-12.

Beruntung, Fajar/Rian bisa dengan cepat menemukan permainan terbaik mereka lagi. Smash-smash keras nan mematikan yang mereka lancarkan membuat Lane/Vendy kerepotan. Hasilnya, mereka menjauh lagi dengan keunggulan 16-12.

Terus menekan, mantan duet nomor satu dunia itu dengan mudah menambah poin demi poin. Mereka pun mengakhiri gim pertama dengan kemenangan, 21-16.

Perlawanan sengit kembali ditampilkan Sean/Vendy di awal gim kedua. Mereka bisa mengimbangi permainan Fajar/Rian hingga mencapai skor 3-3.

Selepas itu, Fajri berhasil mendominasi berkat perubahan pola permainan yang mereka lakukan. Serangan-serangan bola-bola cepat dan mendatar yang mereka lesatkan membuat lawan kewalahan. Mereka pun bisa memimpin 7-4 dan kemudian 11-7 di interval gim kedua.

