HOME SPORTS NETTING

Wakil Jerman Mundur, Dejan/Gloria Langsung Lolos ke 16 Besar French Open 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |11:57 WIB
Wakil Jerman Mundur, Dejan/Gloria Langsung Lolos ke 16 Besar French Open 2024
Dejan/Gloria langsung lolos ke 16 besar French Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

PARIS - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, langsung melaju ke 16 besar French Open 2024. Hal itu terjadi usai lawan mereka, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman) menyatakan mundur.

Pada order of play atau jadwal babak 32 besar French Open yang dirilis BWF untuk laga hari ini, tidak ada nama Dejan/Gloria. Namun, keduanya dipastikan aman karena otomatis lolos ke babak 16 besar karena Lamsfuss/Lohau memilih mundur.

Hal itu pun sudah dikonfirmasi oleh PBSI lewat akun Instagram-nya. Mereka menjelaskan bahwa Dejan/Gloria sudah dipastikan aman melaju ke babak 16 besar ajang Super 750 tersebut.

"Dejan/Gloria melenggang ke babak 16 besar tanpa bertanding setelah lawannya, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman) memutuskan untuk mundur," tulis pernyataan PBSI, dikutip Rabu (6/4/2024).

Sementara alasan wakil Jerman itu mundur karena Lamsfuss sedang dalam keadaan tidak fit. Hal itu terungkap dalam akun Instagram pribadi Lamsfuss.

Sebelumnya, pemain berusia 29 tahun itu sejatinya sudah melakoni laga pertama di French Open 2024 dengan bermain di ganda putra bersama Marvin Seidel pada hari kemarin. Namun, dalam laga itu Lamsfuss/Seidel tidak menuntaskan pertandingan.

Halaman:
1 2
