Francesco Bagnaia Merasa Terhormat Bisa Perpanjang Kontrak di Ducati Jelang MotoGP 2024

BOLOGNA - Francesco Bagnaia merasa sangat bahagia bisa memperpanjang kontrak bersama Ducati Corse jelang MotoGP 2024. Ia mengatakan kontrak baru itu akan menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan selanjutnya.

Bagnaia bergabung dengan Ducati pada 2019, tetapi tak langsung berada di tim pabrikan. Pecco sempat berada di tim satelit, Pramac Ducati selama dua musim, yakni 2018-2020.

Pada MotoGP 2021, Ducati secara mengejutkan mempromosikan Bagnaia untuk berada di tim pabrikan. Pria asal Italia itu langsung tampil apik dan mengakhiri musim di posisi runner-up pada musim perdananya.

Bagnaia berhasil mengakhiri penantian Ducati untuk merasakan gelar juara dunia MotoGP. Pembalap berusia 27 tahun itu berhasil menjadi jawara MotoGP pada dua musim beruntun, yakni 2022 dan 2023.

Kini, Bagnaia sudah resmi membubuhkan tanda tangan untuk perpanjangan kontrak selama dua musim. Ia mengaku sangat bahagia bisa terus mewakili Ducati Lenovo untuk dua musim selanjutnya.

“Saya sangat senang bisa terus bersama tim impian saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memakai warna-warna ini,” kata Bagnaia dikutip dari Speedweek, Selasa (5/3/2024).