Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Merasa Terhormat Bisa Perpanjang Kontrak di Ducati Jelang MotoGP 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |13:27 WIB
Francesco Bagnaia Merasa Terhormat Bisa Perpanjang Kontrak di Ducati Jelang MotoGP 2024
Francesco Bagnaia merasa terhormat bisa memperpanjang masa bakti di Ducati (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

BOLOGNA - Francesco Bagnaia merasa sangat bahagia bisa memperpanjang kontrak bersama Ducati Corse jelang MotoGP 2024. Ia mengatakan kontrak baru itu akan menjadi motivasi untuk meraih kesuksesan selanjutnya.

Bagnaia bergabung dengan Ducati pada 2019, tetapi tak langsung berada di tim pabrikan. Pecco sempat berada di tim satelit, Pramac Ducati selama dua musim, yakni 2018-2020.

Francesco Bagnaia resmi perpanjang kontrak dengan Ducati (Foto: MotoGP)

Pada MotoGP 2021, Ducati secara mengejutkan mempromosikan Bagnaia untuk berada di tim pabrikan. Pria asal Italia itu langsung tampil apik dan mengakhiri musim di posisi runner-up pada musim perdananya.

Bagnaia berhasil mengakhiri penantian Ducati untuk merasakan gelar juara dunia MotoGP. Pembalap berusia 27 tahun itu berhasil menjadi jawara MotoGP pada dua musim beruntun, yakni 2022 dan 2023.

Kini, Bagnaia sudah resmi membubuhkan tanda tangan untuk perpanjangan kontrak selama dua musim. Ia mengaku sangat bahagia bisa terus mewakili Ducati Lenovo untuk dua musim selanjutnya.

“Saya sangat senang bisa terus bersama tim impian saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memakai warna-warna ini,” kata Bagnaia dikutip dari Speedweek, Selasa (5/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement