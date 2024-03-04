Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Alina Davletova, Pebulutangkis Cantik Rusia yang Pernah Raih Gelar Dua Juara Dunia Sekaligus

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |12:30 WIB
Kisah Alina Davletova, Pebulutangkis Cantik Rusia yang Pernah Raih Gelar Dua Juara Dunia Sekaligus
Pebulutangkis asal Rusia, Alina Davletova. (Foto: Instagram/davletovaalinaa)




KISAH Alina Davletova, pebulutangkis cantik asal Rusia yang pernah raih dua gelar juara level dunia sekaligus akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Seperti diketahui, Rusia bukanlah bagian negara yang diperhitungkan dalam dunia bulu tangkis.

Dibandingkan negara-negara di Asia, negara Beruang Merah ini sangat jauh perbandingannya dalam segi skill maupun prestasi. Di level Eropa, Rusia juga kalah dengan Denmark, Inggris, maupun Prancis yang sedikit lebih baik dibanding mereka.

Kendati demikian, Rusia juga memiliki pebulutangkis hebat yang sangat berprestasi. Salah satu yang paling terkenal adalah Alina Davletova. Ia merupakan pebulutangkis spesialis ganda yang bermain di sektor ganda putri dan ganda campuran.

Alina Ilizarov Davletova lahir di Ufa, Rusia pada 17 Juli 1998. Mulai bermain bulutangkis sejak usia 9 tahun, Alina mulai bergabung dengan Timnas Rusia sejak tahun 2013 dan menjalani debutnya di tahun berikutnya.

Alina Davletova

Bermain di dua nomor tak lantas membuatnya kesulitan. Ia justru meraih banyak prestasi di kedua nomor yang ia ikuti. Bahkan, ia menjadi atlet bulutangkis Rusia satu-satunya yang mampu menjadi juara di level dunia pada dua nomor yang berbeda.

Bermain bersama Ekaterina Bolotova di sektor ganda putri, Alina Davletova sukses menjuarai berbagai ajang BWF International Series seperti Hongaria International 2017, Italia International 2017, Estonia International 2017, Hongaria International 2018, hingga Italia International 2018.

