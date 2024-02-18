Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Susy Susanti Hadiri Pernikahan Anak Eks Rival Terberatnya Huang Hua Curi Perhatian, Netizen: Legenda Bertemu Legenda!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |07:55 WIB
Momen Susy Susanti Hadiri Pernikahan Anak Eks Rival Terberatnya Huang Hua Curi Perhatian, Netizen: Legenda Bertemu Legenda!
Susy Susanti hadiri acara pernikahan anak Huang Hua. (Foto: Instagram/@susysusantiofficial)
A
A
A

MOMEN Susy Susanti hadiri pernikahan anak eks rival terberatnya, Huang Hua, curi perhatian. Netizen pun beramai-ramai mengomentari unggahan Susy Susanti itu dengan menyebut bahwa momen ini jadi pertemuan para legenda bulu tangkis.

Ya, pada medio 2023, Susy Susanti diundang oleh eks rivalnya di dunia bulu tangkis dahulu, yakni Huang Hua, dalam acara pernikahan anaknya. Acara itu digelar di Indonesia.

Susy Susanti dan Huang Hua

Momen ini langsung jadi sorotan karena Susy Susanti dan Huang Hua diketahui merupakan rival sengit pada era 90-an. Salah satu duel sengit mereka tersaji di Olimpiade 1992 yang digelar di Barcelona, Spanyol.

Kala itu, Susy dihadapkan dengan Huang Hua yang masih membela China di babak semifinal. Duel itu pun dimenangkan Susy dengan skor 11-4 dan 11-1. Alhasil, dia bisa melaju ke babak final.

Dalam partai perebutan medali emas, Susy dihadapkan dengan wakil Korea Selatan, Bang Soo-hyun. Setelah bertarung sengit 3 gim, Susy Susanti akhirnya memastikan diri merebut medali emas dengan kemenangan 5-11, 11-5, dan 11-3.

Kini, kedua pebulu tangkis itu pun sudah pensiun. Huang Hua sendiri diketahui sudah pindah kewarganegaaraan menjadi Indonesia.

Tak ayal, Huang Hua tak lupa mengundang Susy Susanti dalam acara pernikahan anaknya yang digelar di Indonesia. Momen kebersamaan kedua legenda bulu tangkis dunia itu dalam acara tersebut pun diunggah Susy Susanti di akun Instagram pribadinya. Dia pun sembari mengenang momen persaingan sengitnya dengan Huang Hua.

"Bertemu dengan salah satu sahabat lama saya waktu di lapangan, @huanghua1116 (Huang Hua). Siapa yang masih inget?” tulis Susy Susanti di akun Instagram pribadinya pada 19 Juni 2023.

“Kayanya itu bakal jadi momen yang engga bakalan saya lupain ya. Termasuk di kesempatan kali ini, rasanya sangat bahagia ya berada di tengah-tengah kebahagiaan keluarga mereka, merasakan hangatnya pernikahan Michael Tjandra anak pertamanya dari Huang Hua dan suaminya Budi Tjandra,” lanjutnya.

“Pengen terus bisa ngumpul bareng lagi kaya gini. Keep contact wajib banget ya! dan sekali lagi selamat buat hari bahagianya Michael Tjandra,” jelas Susy Susanti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
