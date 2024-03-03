Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Respons Rio Waida Usai Resmi Sabet Tiket Olimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |15:13 WIB
Respons Rio Waida Usai Resmi Sabet Tiket Olimpiade Paris 2024
Rio Waida sukses merebut tiket ke Olimpiade Paris 2024 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

ARECIBO - Surfer Indonesia, Rio Waida, sukses merebut tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kepastian itu didapat setelah pria keturunan Jepang tersebut tampil apik di International Surfing Association (ISA) World Surfing Games 2024 di Arecibo, Puerto Rico.

Atlet asal Bali itu berhasil merebut slot ke Paris 2024 setelah menyelesaikan babak repechage 10 pada urutan kedua dengan 10,93 poin. Hasil itu cukup untuk membawa Rio mentas ke ajang Olimpiade untuk kedua kalinya.

Rio Waida

International Surfing Association (ISA) World Surfing Games 2024 di Arecibo, Puerto Rico, merupakan ajang kualifikasi terakhir menuju Olimpiade. Surfer yang berada di tiga besar pada repechage 12 dipastikan meraih tiket Olimpiade.

Namun, karena ada surfer yang sudah meraih tiket ke Paris 2024 di kualifikasi sebelumnya, atau sudah memiliki dua wakil senegara, empat tiket tersisa diberikan kepada para peselencar terbaik yang melaju ke repechage 10. Karena itu, Rio berhak mendapat tiket lolos.

Atlet berusia 24 tahun itu tak bisa membendung rasa bahagianya. Apalagi, ini akan menjadi panggung keduanya mentas di Olimpiade setelah debut di Tokyo 2020. Kala itu, langkah Rio terhenti di babak 16 besar.

"Ini sangat luar biasa dan sangat indah. Itu alasan kenapa saya datang ke kejuaraan ini. Terakhir kali saya lolos kualifikasi untuk Tokyo, rasanya luar biasa dan sekarang saya ingin melakukannya lagi," kata Rio dalam situs resmi Olimpiade, Minggu (3/3/2024).

Halaman:
1 2
