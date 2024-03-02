Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rehan Naufal/Lisa Ayu Usai Lolos Dramatis ke Semifinal German Open 2024: Alhamdulillah

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |08:00 WIB
Rehan Naufal/Lisa Ayu Usai Lolos Dramatis ke Semifinal German Open 2024: Alhamdulillah
Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

MULHEIM – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, lolos dramatis ke semifinal German Open 2024. Lega bisa menjaga langkah di ajang German Open 2024, Rehan/Lisa pun mengucap Alhamdulillah.

Berlangsung di Westnergie Sporthalle, Mulheim, Jerman, Sabtu (2/3/2024) dini hari WIB, Rehan/Lisa menjalani laga ketat melawan pasangan Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie. Mereka menang dengan skor 21-19 dan 28-26.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati

Sejak laga dimulai, kedua pasangan selalu kejar-kejaran angka. Puncaknya pada akhir gim kedua, Rehan/Lisa dan Goh/Lai saling ngotot hingga sering terjadi deuce.

Akhirnya, dalam waktu 47 menit, Rehan/Lisa sukses mengandaskan pasangan unggulan tujuh tersebut. Rehan/Lisa pun bersyukur bisa melewati laga tersebut dan mengungkapkan kunci kemenangannya.

"Alhamdulillah akhirnya kami bisa melewati pertandingan dengan skor ketat dan maju ke semifinal. Sebelumnya kami sempat bertemu dan juga sudah mempelajari bagaimana kekurangan lawan," ucap Lisa dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (2/3/2024).

"Kunci kemenangan, terutama saat terjadi setting, kami bermain lebih tenang dan tidak berbuat kesalahan. Kami berusaha untuk meyakinkan diri sendiri dan sedikit diubah pola permainannya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
