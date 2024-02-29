Lewati Babak Pertama, Rehan/Lisa Bidik Gelar Juara di German Open 2024

MULHEIM – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati berhasil menembus babak 16 besar German Open 2024. Mereka pun tak ragu menargetkan gelar juara pada turnamen kali ini.

Rehan/Lisa berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan wakil Skotlandia, Adam Hall/Jule Macpherson di babak 32 besar German Open 2024. Keduanya menang dalam dua gim langsung (22-20, 21-9) di Westnergie Sporthalle, Mulheim, Jerman pada Rabu (28/2/2024) kemarin.

Rehan bersyukur bisa mengunci kemenangan pertama di German Open 2024. Meskipun begitu, menurutnya masih ada sedikit evaluasi sebelum pertandingan selanjutnya di babak 16 besar.

“Alhamdulillah kami bisa menang di pertandingan babak pembuka ini. Hanya saja, dari segi permainan kami tadi masih agak kurang enak, terutama di gim pertama. Terbukti tadi angkanya ketat,” kata Rehan dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (29/2/2024).

Lebih lanjut, Rehan mengungkapkan kemenangan ini menjadi kado manis bagi dirinya yang berulang tahun di tanggal 28 Februari. Pebulu tangkis berusia 24 tahun itupun tak ragu membidik gelar juara untuk German Open 2024.

“Saya pasti senang dengan kemenangan ini. Apalagi kemenangan itu saya raih di saat saya merayakan hari ulang tahun yang jatuh pada hari ini,” ujar Rehan.