Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Menantang Bintang Eropa, 3 Ganda Campuran Indonesia Siap Tanding di BWF German Open 2024

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |15:19 WIB
Menantang Bintang Eropa, 3 Ganda Campuran Indonesia Siap Tanding di BWF German Open 2024
Saksikan perjuangan 3 ganda campuran Indonesia di German Open 2024 melalui Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - BWF German Open 2024 resmi digelar dan tiga wakil Indonesia yang telah dipastikan ikut berkompetisi akan tampil di Westenergie Sporthalle, Mülheim an der Ruhr, Jerman hingga 3 Maret 2024. Laga semifinal dan final bisa disaksikan melalui live streaming di link ini.

Turnamen super 300 ini sebelumnya sudah mengantongi nama Alwi Farhan untuk bermain di babak kualifikasi tunggal putra, namun Alwi dikabarkan gagal bertanding. Dengan demikian, Indonesia hanya mengirim tiga perwakilan ganda campuran.

Ada Rinov Rivaldy/Phita Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang akan melawan bintang Eropa.

Babak pertama di hari kedua BWF German Open 2024 akan dimulai pukul 16.00 WIB. Rehan/Lisa akan lebih dulu bertanding melawan unggulan 7 dan ini adalah pertemuan ketiga usai mengalahkan pasangan jerman, Adam/Julie dua kali.

Disusul oleh unggulan 8, Rinov/Pitha yang akan perdana bertemu dengan David Eckerlin/Amelie Lehmann. Dejan/Gloria akan menutup hari kedua dengan menantang unggulan 5 asal Belanda, Robin/Selena.

Rehan Naufal/Lisa Ayu

Hasil Draw BWF German Open 2024

Rehan Naufal KUSHARJANTO [7]/Lisa Ayu KUSUMAWATI vs Adam HALL/Julie MACPHERSON (Skotlandia) | 21.10 WIB

Rinov RIVALDY [8]/Pitha Haningtyas MENTARI vs David Eckerlin/Amelie Lehmann (Jerman) | 00.20 WIB

Dejan FERDINANSYAH/Gloria Emanuelle WIDJAJA vs Robin TABELING [5]/Selena PIEK (Belanda) | 01.10 WIB

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF German Open 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/40/2977984/rehan-naufal-lisa-ayu-usai-lolos-dramatis-ke-semifinal-german-open-2024-alhamdulillah-xD0ERJDKgA.jpg
Rehan Naufal/Lisa Ayu Usai Lolos Dramatis ke Semifinal German Open 2024: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/40/2977603/hadapi-pasangan-malaysia-rehan-lisa-prediksi-perempatfinal-german-open-2024-tidak-mudah-OzJz50EfVM.jpg
Hadapi Pasangan Malaysia, Rehan/Lisa Prediksi Perempatfinal German Open 2024 Tidak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/40/2977422/rehan-lisa-ke-perempatfinal-german-open-2024-usai-kalahkan-wakil-australia-ZjcZ2Qwphq.jpg
Rehan/Lisa ke Perempatfinal German Open 2024 Usai Kalahkan Wakil Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/40/2977079/lewati-babak-pertama-rehan-lisa-bidik-gelar-juara-di-german-open-2024-w07nGF3Kgw.jpg
Lewati Babak Pertama, Rehan/Lisa Bidik Gelar Juara di German Open 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/40/2975907/alwi-farhan-mundur-dari-german-open-2024-indonesia-hanya-sisakan-3-wakil-RaoqaCK1zI.jpg
Alwi Farhan Mundur dari German Open 2024, Indonesia Hanya Sisakan 3 Wakil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393//rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement