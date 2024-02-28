Menantang Bintang Eropa, 3 Ganda Campuran Indonesia Siap Tanding di BWF German Open 2024

JAKARTA - BWF German Open 2024 resmi digelar dan tiga wakil Indonesia yang telah dipastikan ikut berkompetisi akan tampil di Westenergie Sporthalle, Mülheim an der Ruhr, Jerman hingga 3 Maret 2024. Laga semifinal dan final bisa disaksikan melalui live streaming di link ini.

Turnamen super 300 ini sebelumnya sudah mengantongi nama Alwi Farhan untuk bermain di babak kualifikasi tunggal putra, namun Alwi dikabarkan gagal bertanding. Dengan demikian, Indonesia hanya mengirim tiga perwakilan ganda campuran.

Ada Rinov Rivaldy/Phita Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang akan melawan bintang Eropa.

Babak pertama di hari kedua BWF German Open 2024 akan dimulai pukul 16.00 WIB. Rehan/Lisa akan lebih dulu bertanding melawan unggulan 7 dan ini adalah pertemuan ketiga usai mengalahkan pasangan jerman, Adam/Julie dua kali.

Disusul oleh unggulan 8, Rinov/Pitha yang akan perdana bertemu dengan David Eckerlin/Amelie Lehmann. Dejan/Gloria akan menutup hari kedua dengan menantang unggulan 5 asal Belanda, Robin/Selena.

Hasil Draw BWF German Open 2024

Rehan Naufal KUSHARJANTO [7]/Lisa Ayu KUSUMAWATI vs Adam HALL/Julie MACPHERSON (Skotlandia) | 21.10 WIB

Rinov RIVALDY [8]/Pitha Haningtyas MENTARI vs David Eckerlin/Amelie Lehmann (Jerman) | 00.20 WIB

Dejan FERDINANSYAH/Gloria Emanuelle WIDJAJA vs Robin TABELING [5]/Selena PIEK (Belanda) | 01.10 WIB

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF German Open 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.