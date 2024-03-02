Termasuk Marc Marquez, 2 Pembalap Diprediksi Saingi Francesco Bagnaia Pertahankan Gelar di MotoGP 2024

DUA pembalap diprediksi saingi Francesco Bagnaia pertahankan gelar di MotoGP 2024. Salah satunya adalah Marc Marquez.

Ya, legenda balap MotoGP, Mick Doohan, memprediksi Marc Marquez (Gresini Racing) dan Jorge Martin (Pramac Ducati) akan bersaing dengan Francesco Bagnaia untuk memperebutkan gelar MotoGP 2024. Menurutnya, para pembalap Ducati akan bersinar pada gelaran musim ini.

Sama seperti tahun lalu, Bagnaia akan menjadi pembalap terdepan untuk memperebutkan gelar MotoGP 2024. Apalagi, status pembalap asal Italia itu berstatus sebagai juara bertahan pada tahun ini.

Termasuk pesaingnya Martin yang tahun lalu juga berjuang merebut gelar juara melawan Bagnaia pada MotoGP 2021. Doohan menilai tahun ini, Martin dan Bagnaia akan saling bersaing kembali.

“Jorge Martin sangat dekat untuk memenangkan kejuaraan tahun lalu. Saya membayangkan semuanya akan sama lagi," ungkap Doohan, dilansir dari Crash, Sabtu (2/3/2024).

“Saya tidak melihat banyak tes tetapi Ducati kuat dan ada banyak Ducati di depan dan Jorge akan menjadi salah satu dari mereka, begitu pula Bagnaia," tambahnya.

Meski begitu, Doohan tak mengesampingkan pembalap tim satelit Ducati yakni Marc Marquez. Walau beberapa tahun lalu Marquez kesulitan bersaing, namun dengan motor baru Ducati, Doohan yakin pembalap asal Spanyol itu bisa menjadi ancaman.