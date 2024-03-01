Buntut Kecelakaan di Portimao, Franco Morbidelli Masih Harus Tunggu Persetujuan Dokter untuk Tampil di MotoGP Qatar 2024

SAKHIR – Pembalap Pramac Ducati, Franco Morbidelli, masih harus tunggu persetujuan dokter untuk tampil di MotoGP Qatar 2024. Semua ini buntut kecelakaan yang dialami Morbidelli di Sirkuit Algerve, Portimao, Portugal, pada 30 Januari 2024.

Sebagaimana diketahui, Morbidelli mengalami kecelakaan parah dalam tes tertutup World Superbike (WSBK). Dalam tes yang berlangsung di Sirkuit Algerve, Portimao, Portugal, pada 30 Januari 2024, dia sempat tak sadarkan diri di sisi trek.

Beruntung, Morbidelli mendapat pertolongan dari Marc Marquez dan Alex Marquez. Mereka memberi pertolongan pertama kepadanya sembari menunggu tim medis datang.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Morbidelli mengalami gegar otak dan terdapat gumpalan darah di kepalanya. Alhasil, atas saran dari tim medis pembalap asal Italia itu memutuskan untuk tak berpartisipasi dalam tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia dan Qatar pada Februari 2024.

Meski begitu, secara keseluruhan, Morbidelli mengungkapkan bahwa kondisinya sudah baik-baik saja saat tampil dalam acara peluncuran tim Pramac Ducati di Sirkuit Internasional Bahrain pada tengah pekan ini. Dia pun menyebut kondisinya sudah sangat memungkinkan untuk melakukan comeback pada seri pertama MotoGP Qatar 2024 pekan depan.