Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Buntut Kecelakaan di Portimao, Franco Morbidelli Masih Harus Tunggu Persetujuan Dokter untuk Tampil di MotoGP Qatar 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |17:44 WIB
Buntut Kecelakaan di Portimao, Franco Morbidelli Masih Harus Tunggu Persetujuan Dokter untuk Tampil di MotoGP Qatar 2024
Franco Morbidelli kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

SAKHIR – Pembalap Pramac Ducati, Franco Morbidelli, masih harus tunggu persetujuan dokter untuk tampil di MotoGP Qatar 2024. Semua ini buntut kecelakaan yang dialami Morbidelli di Sirkuit Algerve, Portimao, Portugal, pada 30 Januari 2024.

Sebagaimana diketahui, Morbidelli mengalami kecelakaan parah dalam tes tertutup World Superbike (WSBK). Dalam tes yang berlangsung di Sirkuit Algerve, Portimao, Portugal, pada 30 Januari 2024, dia sempat tak sadarkan diri di sisi trek.

Franco Morbidelli

Beruntung, Morbidelli mendapat pertolongan dari Marc Marquez dan Alex Marquez. Mereka memberi pertolongan pertama kepadanya sembari menunggu tim medis datang.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Morbidelli mengalami gegar otak dan terdapat gumpalan darah di kepalanya. Alhasil, atas saran dari tim medis pembalap asal Italia itu memutuskan untuk tak berpartisipasi dalam tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia dan Qatar pada Februari 2024.

Meski begitu, secara keseluruhan, Morbidelli mengungkapkan bahwa kondisinya sudah baik-baik saja saat tampil dalam acara peluncuran tim Pramac Ducati di Sirkuit Internasional Bahrain pada tengah pekan ini. Dia pun menyebut kondisinya sudah sangat memungkinkan untuk melakukan comeback pada seri pertama MotoGP Qatar 2024 pekan depan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement