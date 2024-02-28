Advertisement
SPORTS NETTING

Taufik Hidayat Nasihati Anthony Ginting dan Jonatan Christie demi Olimpiade 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |09:17 WIB
Taufik Hidayat Nasihati Anthony Ginting dan Jonatan Christie demi Olimpiade 2024
Taufik Hidayat menitip pesan kepada Jonatan Christie dan Anthony Ginting (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Taufik Hidayat memberi pesan kepada dua tunggal putra Tanah Air, Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, jelang Olimpiade Paris 2024. Ia menyarankan kepada dua juniornya itu untuk melupakan dulu persoalan personal dan memusatkan fokusnya pada ajang tersebut.

Untuk diketahui, Taufik didapuk sebagai mentor tunggal putra untuk Olimpiade 2024. Dengan begitu, peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 ini akan membimbing Jojo -sapaan akrab Jonatan- dan Ginting yang sedang berjuang merebut tiket Olimpiade Paris 2024.

Jonatan Christie

Olimpiade Paris 2024 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus. Mengingat sudah semakin dekat, Taufik meminta kepada Jojo dan Ginting fokus penuh pada turnamen-turnamen penting mendatang yang nantinya akan berpengaruh untuk berlaga di ajang empat tahunan tersebut.

Taufik ingin keduanya menghindari perselisihan dengan orang-orang terdekatnya. Seperti diketahui, Jojo saat ini sudah berkeluarga sementara Ginting tengah bertunangan.

“Saya harap ini tinggal 3-4 bulan ini lupakan dulu yang lain dan fokus ke sini (Olimpiade) dulu,” kata Taufik kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI, Cipayung, Selasa 27 Februari 2024.

