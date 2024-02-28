Anthony Ginting Girang Taufik Hidayat Jadi Mentor Jelang Olimpiade 2024: Semangat dan Motivasi Bertambah

JAKARTA - Anthony Sinisuka Ginting memberi komentar mengenai sosok Taufik Hidayat yang menjadi mentor di sektor tunggal putra jelang Olimpiade 2024. Ia optimistis hal tersebut sangat berdampak positif karena menambah motivasi para pemain.

Olimpiade Paris 2024 dijadwalkan berlangsung pada 26 Juli hingga 11 Agustus. PBSI pun sudah mematangkan persiapan untuk para atletnya guna mendapat hasil positif di ajang empat tahunan tersebut.

Salah satu cara yang dilakukan PBSI adalah menunjuk para legenda bulu tangkis yang merupakan peraih medali emas olimpiade. Di sektor tunggal putra, Taufik dipercaya sebagai mentor.

Menanggapi soal ditunjuknya peraih medali emas Olimpiade Athena 2024 itu sebagai mentor tunggal putra, Ginting menilai sangat positif. Pemain nomor lima dunia ini mengungkapkan hadirnya legenda bulu tangkis Indonesia itu sering memberikan masukan yang positif.

“Keputusan yang baik banget sih menurut saya pribadi. Apalagi kalau ada sesi, kemarin juga sempat ada sesi sharing juga, maksudnya ya tukar pikiran dan pengalaman juga tentang waktu mereka di momen-momen perjalanan mau ke Olimpiade dan pertandingan di Olimpiade seperti apa,” kata Ginting kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip pada Rabu (28/2/2024).

“Jadi kayak pengingat juga sih maksudnya apalagi sudah kurang lebih 150 hari lagi yang waktunya dibilang lama juga enggak lama dibilang sedikit juga enggak begitu sedikit masih ada waktu juga buat mempersiapkan dengan baik,” sambung pemain berusia 27 tahun itu.