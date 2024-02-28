Komentari Top Speed Motor Jelang MotoGP 2024, Maverick Vinales: Kami Urutan Terbawah

MAVERICK Vinales mengeluhkan top speed motor Aprilia jelang tampil di MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol itu merasa motor RS-GP berada di urutan terbawah dalam hal ini ketimbang motor dari pabrikan lain.

Hal tersebut disampaikan Vinales usai melahap sesi tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia dan Qatar. Meski begitu, Vinales juga merasakan beberapa peningkatan para tunggangan barunya musim ini.

“Tentu saja kami berada di posisi terbawah dalam tabel top speed. Mesinnya tidak sepenuhnya baru dan sebagainya. Kita seharusnya bisa mencapai kecepatan yang seharusnya," ujar Vinales dilansir dari laman Speedweek, Selasa (27/2/2023).

“Kami membutuhkan beberapa hari lagi untuk memaksimalkan semuanya. Satu hal yang meningkat adalah ketika memasuki sektor tikungan. Tahun lalu saya mengalami masalah di Sektor 3 di Qatar, sekarang saya memperbaikinya dan itu bagus. Sekarang saya bisa melakukan itu dengan Aprilia dan itu sangat positif," ujarnya lagi.

Selain mengeluhkan top speed motor, kendala lain yang ditemukan Vinales pada tes pramusim MotoGP 2024 adalah sistem pengereman motor. Kendati demikian, masalah tersebut tidak terlalu berdampak besar pada performa motor secara keseluruhan.