Maverick Vinales Merasa Campur Aduk Jelang MotoGP 2024

LOSAIL – Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, merasa campur aduk kala membahas performa motor balap timnya jelang MotoGP 2024. Di satu sisi, dia merasa puas. Tetapi di sisi lainnya, Vinales menilai masih ada catatan yang perlu diperbaiki dalam kinerja motor balapnya.

Ya, Vinales sebenarnya senang dengan performa motor RS-GP23-nya yang mengalami peningkatan dalam tes pramusim kedua MotoGP 2024 di Qatar. Akan tetapi, dia menyoroti masih ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum musim reguler tahun ini dimulai.

Top Gun -julukan Vinales- mengakhiri tes terakhir di Qatar dengan membukukan waktu di angka 1 menit 51,4 detik. Angka tersebut pun membuatnya memecahkan rekor lap pribadinya selama mentas di Sirkuit Lusail.

Namun, catatan waktunya hanya mampu membantunya duduk di posisi enam dalam klasemen akhir di Qatar. Pasalnya, Vinales tertinggal 0,435 detik dari bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang menjadi rider tercepat.

“Kami membutuhkan satu atau dua hari lagi sebenarnya (untuk tes). Tetapi di tikungan cepat saya berada di sana, dan itu sangat bagus,” kata Vinales dilansir dari Speedweek, Jumat (23/2/2024).

“Tahun lalu saya mengalami masalah di Sektor 3 di Qatar, sekarang saya memperbaikinya dan itu bagus. Saya selalu mengejar tikungan cepat, itu selalu menjadi kekuatan saya. Sekarang saya bisa melakukan itu dengan Aprilia dan itu sangat positif,” tambahnya.