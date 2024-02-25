Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pelatih Bulu Tangkis yang Jatuh Cinta dengan Anak Asuhnya, Nomor 1 dari Indonesia!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |06:16 WIB
3 Pelatih Bulu Tangkis yang Jatuh Cinta dengan Anak Asuhnya, Nomor 1 dari Indonesia!
Lianne Tan dan Indra Bagus Ade Chandra termasuk pasangan pelatih serta pemain yang jatuh cinta (Foto: Instagram/@liannetan20)
A
A
A

BERIKUT tiga pelatih bulu tangkis yang jatuh cinta dengan anak asuhnya sendiri. Hal itu membuktikan cinta bisa bersemi dari mana saja.

Kisah cinta atlet selalu menarik untuk diikuti. Sebab, beberapa dari mereka punya cerita yang terkadang bisa bikin tersentuh, termasuk percintaan.

Ilustrasi bulu tangkis

Lalu, siapa saja tiga pelatih bulu tangkis yang jatuh cinta dengan anak asuhnya? Simak ulasan berikut ini.

3 Pelatih Bulu Tangkis yang Jatuh Cinta dengan Anak Asuhnya

3. Yanislav Petkov – Stefani Stoeva

Stefani Stoeva

Dua sejoli ini seakan membenarkan cinta terjalin seiring waktu. Petkov sendiri diketahui sebagai fisioterapis sekaligus pelatih conditioning dari tim bulu tangkis Bulgaria.

Karena sering menghabiskan waktu bersama, Stoeva dan Petkov cukup banyak memiliki momen-momen romantis. Mereka bahkan tak segan untuk memamerkan momen romantis itu di instagram.

2. Yao Jie – Eric Pang

Yao Jie - Eric Pang

Jie merupakan pebulu tangkis asal China. Sementara itu, Pang adalah tunggal putra Belanda. Keduanya terlibat cinta lokasi hingga akhirnya memutuskan untuk menikah.

Setelah menikah, Jie memilih menjadi pelatih bagi Pang. Meski sangat jarang terlihat adanya atlet bulu tangkis yang dilatih istrinya sendiri, namun harus diakui interaksi manis mereka di lapangan cukup mencuri perhatian.

Halaman:
1 2
