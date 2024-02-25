Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Alasan Rionny Mainaky Utamakan Bagas Maulana/Shohibul Fikri untuk Lolos Olimpiade Paris 2024 ketimbang Leo Rolly/Daniel Marthin

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |01:02 WIB
Ini Alasan Rionny Mainaky Utamakan Bagas Maulana/Shohibul Fikri untuk Lolos Olimpiade Paris 2024 ketimbang Leo Rolly/Daniel Marthin
Ganda Putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Kepala Tim Bulu Tangkis Olimpiade 2024, Rionny Mainaky memberikan penjelasan mengapa PBSI mengutamakan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 ketimbang Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Menurut Rionny, Leo/Daniel sejatinya masih punya peluang tembus ke Paris, namun perlu usaha ekstra ketimbang Bagas/Fikri.

Sebelumnya pernyataan tersebut sempat dikeluarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, Fadil Imran. Pada pekan lalu, Fadil menyebut PBSI akan memprioritaskan Bagas/Fikri untuk lolos ke Olimpiade Paris ketimbang Leo/Daniel.

Namun, Rionny mengatakan bahwa Bagas/Fikri dan Leo/Daniel masih sama-sama terbuka untuk merebutkan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 mendampingi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Akan tetapi, ia juga tidak menyangkal bahwa peluang terbesar ada di tangan Bagas/Fikri.

"Mungkin kalau peluang, Bagas/Fikri yang lebih berpeluang sekarang. Tapi terakhir-terakhir ini yang bagus itu kan Leo/Daniel. Jadi kalau Bagas/Fikri tidak hati hati, ya Leo/Daniel bisa menyodok ke atas. Bisa digeser mereka karena masih ada beberapa kejuaraan," ucap Rionny di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Minggu (25/2/2024).

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Saat ini, Bagas/Fikri menempati urutan ke-10 dalam peringkat race to Olympic 2024 dengan koleksi 68.849 poin. Sedangkan Leo/Daniel ada di urutan ke-11 dengan perolehan 63.395 poin.

Rionny menambahkan situasi Bagas/Fikri ini sejatinya hampir sama dengan ganda campuran. Pasangan yang berpeluang besar untuk lolos adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (ranking 15). Namun, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati sedang dalam tren positif walau peringkatnya cukup jauh yakni peringkat 22.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement