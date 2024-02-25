Ini Alasan Rionny Mainaky Utamakan Bagas Maulana/Shohibul Fikri untuk Lolos Olimpiade Paris 2024 ketimbang Leo Rolly/Daniel Marthin

JAKARTA - Pelatih Kepala Tim Bulu Tangkis Olimpiade 2024, Rionny Mainaky memberikan penjelasan mengapa PBSI mengutamakan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 ketimbang Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Menurut Rionny, Leo/Daniel sejatinya masih punya peluang tembus ke Paris, namun perlu usaha ekstra ketimbang Bagas/Fikri.

Sebelumnya pernyataan tersebut sempat dikeluarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, Fadil Imran. Pada pekan lalu, Fadil menyebut PBSI akan memprioritaskan Bagas/Fikri untuk lolos ke Olimpiade Paris ketimbang Leo/Daniel.

Namun, Rionny mengatakan bahwa Bagas/Fikri dan Leo/Daniel masih sama-sama terbuka untuk merebutkan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024 mendampingi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Akan tetapi, ia juga tidak menyangkal bahwa peluang terbesar ada di tangan Bagas/Fikri.

"Mungkin kalau peluang, Bagas/Fikri yang lebih berpeluang sekarang. Tapi terakhir-terakhir ini yang bagus itu kan Leo/Daniel. Jadi kalau Bagas/Fikri tidak hati hati, ya Leo/Daniel bisa menyodok ke atas. Bisa digeser mereka karena masih ada beberapa kejuaraan," ucap Rionny di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Minggu (25/2/2024).

Saat ini, Bagas/Fikri menempati urutan ke-10 dalam peringkat race to Olympic 2024 dengan koleksi 68.849 poin. Sedangkan Leo/Daniel ada di urutan ke-11 dengan perolehan 63.395 poin.

Rionny menambahkan situasi Bagas/Fikri ini sejatinya hampir sama dengan ganda campuran. Pasangan yang berpeluang besar untuk lolos adalah Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (ranking 15). Namun, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati sedang dalam tren positif walau peringkatnya cukup jauh yakni peringkat 22.