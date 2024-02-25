Davide Brivio Ingin Aprilia Manfaatkan Situasi Sulit Honda dan Yamaha di MotoGP 2024

NOELA - Prinsipal Trackhouse Aprilia, Davide Brivio berharap timnya bisa memanfaatkan situasi sulit Honda dan Yamaha di MotoGP 2024. Brivio juga cukup yakin para pembalapnya punya potensi dalam persaingan gelar juara.

Seperti diketahui, trackhouse menjadi bagian dari Aprilia Racing di MotoGP 2024, sebagai tim satelit. Tim asal Amerika Serikat itu pun langsung bertindak cepat dengan merekrut Davide Brivio yang memiliki banyak pengalaman di MotoGP.

Sementara MotoGP 2024 menjadi comeback dari Davide Brivio, setelah sempat berada di Formula One (F1). Pria berusia 59 tahun itu sempat membawa Joan Mir menjadi juara MotoGP 2020 bersama Suzuki Ecstar.

Davide Brivio pun ingin Aprilia bisa mengambil keuntungan dari situasi Yamaha dan Honda yang sedang mencoba untuk kembali tampil kompetitif. Terlebih dalam beberapa musim dua pabrikan asal Jepang itu mengalami kesulitan untuk bisa bersaing dengan pabrikan dari Eropa.

"Saat ini, Yamaha dan Honda sedang dalam masa pemulihan. Mungkin kita perlu memanfaatkan keunggulan ini," kata Davide Brivio dikutip dari Paddock GP, Minggu (25/2/2024).

Lebih lanjut, Davide Brivio menjelaskan Aprilia bisa menjadi salah satu penantang gelar tetapi dengan syarat menghadapi pembalap dan tim yang sedang mendominasi. Selain itu, ia senang berada di Aprilia karena menjadi salah satu tim terbaik dalam karirnya.