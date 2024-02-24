Terhenti di 32 Besar Las Vegas Women's Open 2024, Silviana Lu Petik Pelajaran Berharga

LAS VEGAS – Pebiliar asal Indonesia, Silviana Lu mengaku telah memetik pelajaran berharga meski harus gugur di babak 32 besar Las Vegas Women’s Open 2024. Menurut Silviana Lu, kegagalan dirinya mencapai target pribadi diharapkan mampu membuat permainannya bisa jadi lebih baik lagi.

Silviana gugur di babak 32 besar Las Vegas Women’s Open 2024 setelah tumbang di tangan wakil Turki, Eylul Kibaroglu dalam laga yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat, pada Jumat (24/2/2024) waktu setempat. Lewat pertarungan sengit, dia kalah dengan skor 1-2 (4-1, 3-4 dan 1-3).

Kekalahan itu dinilai Silvia terjadi karena dirinya melakukan kesalahan di set kedua di mana dia seharusnya bisa mengunci kemenangan. Alhasil, mentalnya goyah pada saat shoot out sehingga permainannya kembali kurang maksimal.

“Penyebab kekalahan saya lebih di mental saat bertandingnya sih. Karena pas di set kedua harusnya saya bisa menang, tapi karena salah penempatan jadi kalah di set kedua sehingga kebawa ketika shoot out,” kata Silviana saat dihubungi MNC Portal Indonesia via WhatsApp, Sabtu (24/2/2024).

Dengan begitu, Silviana tak mampu memenuhi target pribadinya untuk mendapatkan hasil lebih baik di Las Vegas Women’s Open 2024 dibanding edisi tahun lalu. Seperti diketahui, pada edisi terakhir dia mampu mencapai semifinal turnamen biliar kelas internasional tersebut.

Kendati demikian, pebiliar berusia 25 tahun itu menilai sebenarnya dirinya bermaiin lebih baik di Las Vegas Women’s Open 2024 dibanding tahun lalu. Namun, masih ada sejumlah kekurangan saat bertanding yang belum bisa ditanganinya.

“Jujur kalau dari sisi permainan saya lebih merasa performa saya lebih baik di edisi tahun ini. Cuma memang ada beberapa hal yang terjadi ketika bertanding yang di mana masih kurang pengalaman dalam mengatasinya,” jelas atlet asal Pontianak itu.