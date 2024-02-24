Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Terhenti di 32 Besar Las Vegas Women's Open 2024, Silviana Lu Petik Pelajaran Berharga

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |17:44 WIB
Terhenti di 32 Besar Las Vegas Women's Open 2024, Silviana Lu Petik Pelajaran Berharga
Pebiliar Indonesia, Silviana Lu. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

LAS VEGASPebiliar asal Indonesia, Silviana Lu mengaku telah memetik pelajaran berharga meski harus gugur di babak 32 besar Las Vegas Women’s Open 2024. Menurut Silviana Lu, kegagalan dirinya mencapai target pribadi diharapkan mampu membuat permainannya bisa jadi lebih baik lagi.

Silviana gugur di babak 32 besar Las Vegas Women’s Open 2024 setelah tumbang di tangan wakil Turki, Eylul Kibaroglu dalam laga yang berlangsung di Las Vegas, Amerika Serikat, pada Jumat (24/2/2024) waktu setempat. Lewat pertarungan sengit, dia kalah dengan skor 1-2 (4-1, 3-4 dan 1-3).

Kekalahan itu dinilai Silvia terjadi karena dirinya melakukan kesalahan di set kedua di mana dia seharusnya bisa mengunci kemenangan. Alhasil, mentalnya goyah pada saat shoot out sehingga permainannya kembali kurang maksimal.

“Penyebab kekalahan saya lebih di mental saat bertandingnya sih. Karena pas di set kedua harusnya saya bisa menang, tapi karena salah penempatan jadi kalah di set kedua sehingga kebawa ketika shoot out,” kata Silviana saat dihubungi MNC Portal Indonesia via WhatsApp, Sabtu (24/2/2024).

Dengan begitu, Silviana tak mampu memenuhi target pribadinya untuk mendapatkan hasil lebih baik di Las Vegas Women’s Open 2024 dibanding edisi tahun lalu. Seperti diketahui, pada edisi terakhir dia mampu mencapai semifinal turnamen biliar kelas internasional tersebut.

Silviana Lu

Kendati demikian, pebiliar berusia 25 tahun itu menilai sebenarnya dirinya bermaiin lebih baik di Las Vegas Women’s Open 2024 dibanding tahun lalu. Namun, masih ada sejumlah kekurangan saat bertanding yang belum bisa ditanganinya.

“Jujur kalau dari sisi permainan saya lebih merasa performa saya lebih baik di edisi tahun ini. Cuma memang ada beberapa hal yang terjadi ketika bertanding yang di mana masih kurang pengalaman dalam mengatasinya,” jelas atlet asal Pontianak itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186919/hary_tanoesoedibjo_memberi_pesan_kepada_kampiun_kejurnas_pobsi_2025-Q0nc_large.jpg
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Kampiun Kejurnas POBSI 2025: Pertahankan Prestasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement