HOME SPORTS MOTOGP

Pedro Acosta Tak Pasang Target pada Debutnya di MotoGP Qatar 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |03:17 WIB
Pedro Acosta Tak Pasang Target pada Debutnya di MotoGP Qatar 2024
Pedro Acosta berbincang dengan teknisi Red Bull GASGAS Tech3 di garasi tim (Foto: Twitter/@Tech3Racing)
LOSAIL - Pedro Acosta mengaku tak punya target dalam debutnya di kelas utama pada MotoGP Qatar 2024. Sebab menurutnya, hasil balapan nanti semua akan tergantung dari sesi latihan dan kualifikasi yang didapatnya.

Acosta menjalani tes pramusim MotoGP 2024 terakhirnya di Qatar pada awal pekan ini dengan menempati peringkat 15. Catatan waktunya terpaut 1,094 detik dari waktu tercepat yang dihasilkan sang pemuncak klasemen, Francesco Bagnaia, dari Ducati Lenovo.

Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@37_pedroacosta)

Ini menjadi kali pertama baginya terlempar dari 10 besar selama tes pramusim MotoGP 2024. Acosta mengungkapkan hal itu terjadi karena fokus menjalankan simulasi balapan sehingga terlambat melakukan time attack.

Kendati demikian, pembalap berusia 19 tahun itu mengaku puas dengan hasil tes yang dilakukannya selama total delapan hari di Malaysia dan Qatar. Ia mampu belajar banyak untuk memahami motor anyarnya itu setelah menjadi juara Moto2 2023.

“Saya kira begitu. Saya senang. Kami menyelesaikan simulasi balapan pertama pada hari Selasa dan itu bagus,” kata Acosta dilansir dari Speedweek, Sabtu (24/2/2024).

“Oke, saya membuat kesalahan besar dalam dua atau tiga lap, tapi secara umum kecepatannya bagus dalam 22 lap tersebut. Saya juga bekerja dengan pemetaan konsumsi bahan bakar dan hal-hal seperti itu untuk memahaminya dan bersiap,” tambah pembalap Red Bull GASGAS Tech3 itu.

Meski begitu, Acosta enggan jemawa. Ia sadar masih kalah jauh dari segi pengalaman dari para pembalap senior di MotoGP. Menurutnya, jalannya masih panjang untuk bisa benar-benar memahami motor di kelas utama.

