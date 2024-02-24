Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Tes Pramusim F1 2024 di Bahrain Hari Ketiga: Charles Leclerc Tercepat, Max Verstappen Tak Mampu Tembus 3 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |05:55 WIB
Hasil Tes Pramusim F1 2024 di Bahrain Hari Ketiga: Charles Leclerc Tercepat, Max Verstappen Tak Mampu Tembus 3 Besar
Charles Leclerc kala mentas di F1. (Foto: Scuderia Ferrari)
A
A
A

HASIL tes pramusim F1 2024 di Bahrain hari ketiga akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, pun sukses menjadi yang tercepat pada hari ketiga atau hari terakhir tes ini.

Ya, tes pramusim F1 2024 di Bahrain terus berlajut. Tes terakhir digelar di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, Jumat 23 Februari 2024.

Charles Leclerc

Dalam tes itu, Leclerc keluar menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 30,322 detik. Dia melahap sebanyak 74 lap.

Kemudian, di posisi kedua, ada pembalap Mercedes AMG Petronas, George Russell. Tandem dari Lewis Hamilton itu terpaut tipis dari Leclerc dengan mencatat waktu 1 menit 30,368 detik.

Lalu, secara mengejutkan, Zhou Guanyu (Kick Sauber) berhasil keluar menjadi pembalap tercepat ketiga dengan catatan waktu 1 menit 30,647 detik. Guanyu mengasapi Max Verstappen yang finis di posisi empat.

Ya, Verstappen gagal menembus 3 besar. Dia harus puas finis di posisi empat dengan mematok waktu 1 menit 30,755 detik.

Posisi lima besar pun dilengkapi oleh Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB). Dia menorehka catatan waktu 1 menit 30,775 detik.

Pembalap Williams Racing, Alex Albon, menjadi pembalap paling sibuk di tes hari terakhir ini. Bagaimana tidak, Albon melahap 121 lap dan mengemas waktu 1 menit 30,984 detik yang membuatnya finis di posisi enam.

Halaman:
1 2
