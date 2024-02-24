Agassi Goantara Pastikan Timnas Basket Indonesia Siap Tempur Lawan Australia

JAKARTA - Shooting Guard Timnas Basket Indonesia, Agassi Goantara, memastikan timnya siap menghadapi Timnas Basket Australia di pertandingan kedua Window 1 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Ia ingin Indonesia bermain dengan maksimal meski Australia memiliki postur lebih besar.

Pertandingan antara Indonesia melawan Australia akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu 25 Februari 2024 pukul 20.00 WIB. Dalam laga nanti, Garuda bertekad untuk bangkit usai menelan kekalahan 56-73 dari Timnas Basket Thailand di laga sebelumnya.

Sementara Australia bukanlah lawan mudah untuk dikalahkan oleh Indonesia. Sebab, tim besutan Milos Pejic sempat menelan kekalahan 53-78 di laga pamungkas Grup A FIBA Asia Cup 2022.

Meski Australia disebut tidak menurunkan tim terbaiknya, Agassi mengakui The Boomers tetap lawan yang tangguh dan sempat menjadi juara FIBA Asia Cup 2022. Ia juga memastikan Timnas Basket Indonesia akan menunjukkan penampilan terbaiknya untuk laga nanti.

"Setiap lawan kami anggap mereka bakal turunkan skuad terbaik mereka saat ketemu kita siapa pun itu," kata Agassi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (24/2/2024).

"Dan besok lawan Australia, kita tahulah mereka juara FIBA Asia 2022 kemarin, lawan yang tangguh untuk kita. Kami siap untuk bermain dan kami akan berjuang semaksimal mungkin," imbuh pemain Pelita Jaya Bakrie Jakarta itu.