Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Agassi Goantara Pastikan Timnas Basket Indonesia Siap Tempur Lawan Australia

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |23:22 WIB
Agassi Goantara Pastikan Timnas Basket Indonesia Siap Tempur Lawan Australia
Agassi Goantara memastikan Timnas Basket Indonesia siap tempur (Foto: MPI/Rio Eristiawan)
A
A
A

JAKARTA - Shooting Guard Timnas Basket Indonesia, Agassi Goantara, memastikan timnya siap menghadapi Timnas Basket Australia di pertandingan kedua Window 1 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Ia ingin Indonesia bermain dengan maksimal meski Australia memiliki postur lebih besar.

Pertandingan antara Indonesia melawan Australia akan berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu 25 Februari 2024 pukul 20.00 WIB. Dalam laga nanti, Garuda bertekad untuk bangkit usai menelan kekalahan 56-73 dari Timnas Basket Thailand di laga sebelumnya.

Timnas Basket Indonesia

Sementara Australia bukanlah lawan mudah untuk dikalahkan oleh Indonesia. Sebab, tim besutan Milos Pejic sempat menelan kekalahan 53-78 di laga pamungkas Grup A FIBA Asia Cup 2022.

Meski Australia disebut tidak menurunkan tim terbaiknya, Agassi mengakui The Boomers tetap lawan yang tangguh dan sempat menjadi juara FIBA Asia Cup 2022. Ia juga memastikan Timnas Basket Indonesia akan menunjukkan penampilan terbaiknya untuk laga nanti.

"Setiap lawan kami anggap mereka bakal turunkan skuad terbaik mereka saat ketemu kita siapa pun itu," kata Agassi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (24/2/2024).

"Dan besok lawan Australia, kita tahulah mereka juara FIBA Asia 2022 kemarin, lawan yang tangguh untuk kita. Kami siap untuk bermain dan kami akan berjuang semaksimal mungkin," imbuh pemain Pelita Jaya Bakrie Jakarta itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/36/3160851/jadwal_dan_link_live_streaming_fiba_asia_cup_2025-c2QZ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Asia Cup 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116960/abraham_damar_grahita_beraksi_di_laga_timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan-39su_large.jpg
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/36/3116958/pelatih_timnas_basket_indonesia_johannis_winar_bicara_usai_laga_kontra_timnas_basket_korea_selatan-wWt7_large.jpg
Timnas Basket Indonesia Petik Pelajaran Berharga Usai Disikat Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/36/3116611/timnas_basket_indonesia_vs_timnas_basket_korea_selatan_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-5FQA_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Garuda Kalah 63-90
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/36/3115778/timnas_basket_indonesia_takluk_58_109_dari_timnas_basket_australia_di_kualifikasi_fiba_asia_cup_2025-ZMCm_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Takluk 58-109, Garuda Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/36/3089167/hasil-timnas-basket-indonesia-vs-thailand-di-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-kalah-71-112-peluang-tim-merah-putih-lolos-kian-kecil-KmRwS4kMyp.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Kalah 71-112, Peluang Tim Merah-Putih Lolos Kian Kecil
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement